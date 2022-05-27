ВТБ снижает ставки по кредитам наличными на 3 п.п.

ВТБ вслед за решением Банка России снижает ставку по кредитам наличными на 3 п. п. С 27 мая размер минимальной ставки по продукту составит 6,9% годовых при условии страхования и дополнительного дисконта за онлайн-заявку.
Клиенты ВТБ смогут оформить кредит наличными по ставке от 6,9% при выборе программы страхования и дополнительного дисконта в 0,4 п. п. за подачу заявки на сайте банка, в ВТБ Онлайн или через контакт-центр. Кредит наличными доступен в размере от 30 тысяч до 7 млн рублей на любые цели сроком до семи лет. Оформить заявку клиенты могут как в дистанционных каналах, так и в офисах банка.
"После внеочередного заседания ЦБ РФ и корректировки ключевой мы синхронно снижаем ставки по кредитам наличными. За месяц для нас это уже второе снижение, в целом за май стоимость кредитов упала на 6 п. п., а порог минимальных ставок приблизился к уровню начала года. Новое улучшение условий по кредитным продуктам восстановит не только спрос, но и повысит потребительскую и покупательскую активность населения. Несмотря на это, говорить о полном восстановлении рынка потребкредитов пока рано, потому что объем продаж все еще намного ниже прошлогодних значений", — комментирует Евгений Благинин, начальник управления "Потребительское кредитование" ВТБ.
По его словам, в мае после очередного раунда корректировок ВТБ уже зафиксировал увеличение спроса на кредитные продукты. "Клиенты оформили более 400 тысяч заявок на кредиты наличными, что в 1,6 раза превышает результат за аналогичный период апреля. Положительная динамика наблюдается, в том числе в продажах. За неполный месяц банк выдал кредитов на 45% больше, чем в апреле. При этом мы продолжим следить за уровнем долговой нагрузки на клиентов, чтобы не допустить их закредитованности", — добавил Евгений Благинин.
Последние комментарии
Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?
обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.
кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.
Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру
а где-же все-таки деньги?