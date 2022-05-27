Самарская область будет развивать сотрудничество с Турцией

В пятницу, 27 мая, первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов встретился с генеральным консулом Турции Исметом Эриканом и провел совещание по новым направлениям сотрудничества.
Турецкая делегация находится в регионе с деловым визитом. Накануне дипломаты во главе с генеральным консулом посетили Особую экономическую зону Тольятти, технопарк в сфере высоких технологий "Жигулевская долина", индустриальный парк "АвтоВАЗ".
На встрече обсудили перспективы наращивания торгово-экономических и культурных связей. Турецкая сторона заинтересована в сотрудничестве с динамично развивающимся регионом. Самарская область также подготовила предложения по конкретным проектам и сферам деятельности.
От имени губернатора Самарской области Дмитрия Азарова первый вице-губернатор поприветствовал консула на Самарской земле и рассказал турецкой делегации о промышленном, экономическом и инвестиционном потенциале региона.
"По итогам прошлого года мы стали абсолютным лидером в Приволжском федеральном округе по темпам инвестиций, опередив такие развитые регионы, как Татарстан, Башкортостан, Нижегородскую область, - начал совещание председатель правительства. - Прирост объема инвестиций в прошлом году в сопоставимых ценах составил 22,5%, по предприятиям малого и среднего бизнеса - более 40%. В прошлом году в области было открыто 25 новых крупных производств и создано порядка 10 тыс. новых рабочих мест. Мы входим в десятку регионов России по объему валового регионального продукта".
Он также отметил, что в Самарской области действуют востребованные высшие учебные заведения, регион заинтересован в том, чтобы привлекать в область как можно больше молодежи.
"Мы очень заинтересованы в том, чтобы к нам приезжали молодые люди, оставались здесь, поступали в наши вузы, - рассказал Виктор Кудряшов. - Один из проектов, который мы можем предложить вам для совместной реализации, - строительство межвузовского кампуса на территории, прилегающей к нашему стадиону "Самара Арена". В нем вполне могут участвовать турецкие строительные компании".
На встрече первый вице-губернатор обозначил ряд направлений, по которым сотрудничество с турецкими коллегами было бы интересно области. Это торговля, строительство, туризм, развитие совместных производств. В качестве одного из преимуществ региона в развитии двусторонних отношений Виктор Кудряшов назвал запуск в эксплуатацию в 2023 году нового моста через Волгу в рамках международного транспортного маршрута Европа - Западный Китай.
"Как только мы объявили о начале строительства этого объекта по решению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина - почувствовали бурный интерес инвесторов к развитию особой экономической зоны в Тольятти, по границе с которой будет происходить этот маршрут. С радостью хотим поделиться с вами такими новыми возможностями. Готовы способствовать, чтобы наши предприятия, предприниматели были в еще большем контакте и это общение принесло хорошие результаты", - подчеркнул первый вице-губернатор.
Исмет Эрикан, в свою очередь, напомнил о давнем сотрудничестве Турецкой Республики и Самарской области, где в 1990-е годы на ряде крупных проектов работали турецкие подрядные организации. В регионе успешно работает предприятие с турецкими корнями ООО "Нобель Автомотив Русия".
На переговорах генконсул предложил самарской и турецкой делегациям обменяться бизнес-миссиями. Стороны предварительно договорись, что самарская бизнес-миссия может посетить Турцию в июле, в сентябре состоится ответный визит турецких предпринимателей в Самарскую область.
По словам Исмета Эрикана, Турция намерена расширить сотрудничество с вузами Самарской области и укрепить связи в сфере культуры. Он привел в пример Казань, где недавно прошла неделя турецкого кино, и сообщил, что его представительство готово повторить это мероприятие в Самаре.
Подводя итоги совещания, Виктор Кудряшов поблагодарил генерального консула за конкретные предложения по деловому взаимодействию: "Турция служит давним и надежным партнером Самарской области в сфере как культуры, так и экономики. Товарооборот между нашими территориями в прошлом году вырос более чем на 42%. С одной стороны, это очень неплохой показатель. С другой стороны, мы видим, что потенциал нашего взаимодействия гораздо больше. Я очень благодарен генеральному консулу за конкретные предложения по взаимодействию, по обмену бизнес-миссиями, в которых примут участие предприниматели, то есть люди, которые непосредственно будут расширять экономические связи. Такие миссии уже намечены на июль, а в сентябре, возможно, состоится ответный визит турецких предпринимателей в Самарскую область. Конечно, нас многое связывает, и сегодня потребность самарских предприятий, граждан в промышленной продукции и товарах народного потребления высока, как никогда. Турция способна заменить большую часть импорта из европейских стран и Америки, поскольку продукция, которая изготавливается в этой стране, отличается высоким качеством, доступными ценами. Уверен, она заинтересует жителей Самарской области".
"Сегодня мы провели очень важную встречу, у нас большой потенциал для развития экономических и культурных связей. Наши двусторонние отношения постоянно развиваются, растут. Сегодня мы поговорили о возможностях развития наших отношений в сфере культуры и образования. Это была очень полезная и дружеская встреча, наше сотрудничество продолжится и в предстоящий период", - прокомментировал итоги совещания Исмет Эрикан.
После совещания турецкая делегация направилась в индустриальный парк "Преображенка".
Последние комментарии
Уважаемые ЛДПР ТВ Ваши деятели бесчинствуют в Тольятти. Люди бояться с ними связываться. Моя мама купила в Тольятти квартиру в кредит В Солнечном. 1 день просрочила оплату и всё, теперь не квартиры не денег. ;450 человек подали в суд. И вроде бы они выиграли и им должны были заплатить. Но Компания подала на банкротство и поменяла название. Люди не получили не чего. Спрашиваю маму почему не обратилась в ту фракцию которая у вас там самая известная, бояться. Она сказала: " А ты знаешь кто их крышует? Нет? А я знаю - ЛДПР."! Я очень надеюсь что вы не в курсе были. Жириновский мой кумир. Большую часть домов в ЖК "Солнечный" строила одна контора - ООО "Базис С. А.
Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.
Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.
Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)
Долгий путь.