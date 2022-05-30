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Банк "Открытие" снизил ставку по ипотеке до 10,79%

САМАРА. 30 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Банк "Открытие" сразу после решения Банка России о снижении ключевой ставки улучшил условия по ипотеке. Новая минимальная ставка — 10,79% годовых — установлена на покупку квартир как на первичном, так и на вторичном рынке.

Снижение составило 3 п. п., что особенно важно для вторичного рынка, где нет льготных государственных программ.

Ставка доступна для заемщиков с крупным чеком.

По всем программам как для готового, так и строящегося жилья максимальная сумма кредита — 50 млн рублей, срок кредитования — до 30 лет. Размер первоначального взноса начинается от 10%.

Оформить ипотеку на вторичном рынке клиенты могут лишь с одним посещением офиса. Достаточно заполнить онлайн-заявку на сайте банка, а после предварительного одобрения лимита — загрузить все необходимые документы через личный кабинет на сайте. В офис банка необходимо приехать только для подписания кредитного договора.

Подать заявку и получить более подробную информацию по всем ипотечным программам можно на сайте банка.

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru").

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