177 сотрудников Тольяттиазота получили награды к профессиональному празднику

ПАО "ТОАЗ" (Тольяттиазот) - один из ведущих производителей минеральных удобрений в России и одно из градообразующих предприятий Тольятти - вручило награды к Дню химика 177 сотрудникам. Среди них - 41 внешняя награда от министерств федерального и областного уровня.

Первые награждения начались 24 мая с вручения внутренних наград, в том числе за участие в рационализаторской программе "ТИР: Твоя идея работает". Занесение на доску почета, благодарственные письма и почетные грамоты ПАО "ТОАЗ" - всего в этот день наградили 80 человек.

В культурном центре "Автоград" 25 мая на торжественном мероприятии, посвященном празднованию Дня работников химической и нефтехимической промышленности, награды получили два представителя ПАО "ТОАЗ": оператору ДПУ шестого агрегата аммиака Алексею Веселову вручили почетную грамоту губернатора Самарской области, а мастер смены цеха подготовки аммиака к транспортировке Елена Бочарова удостоилась почетного звания "Заслуженный работник химической промышленности Самарской области".

Торжество, приуроченное к Дню химика, состоялось 27 мая в ДК "Тольяттиазот". Были отмечены десять заслуженных работников ПАО "ТОАЗ" и 87 сотрудников получили внешние награды.

Четверо работников Тольяттиазота удостоены в текущем году знака "Почетный химик" Минпромторга РФ: это старший мастер смены пятого агрегата аммиака Адам Ларионов, оператор ДПУ седьмого агрегата аммиака Анатолий Науменко, фрезеровщик ремонтно-механического цеха Михаил Оськин и электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию цеха централизованного ремонта электрооборудования Андрей Волков.

Четыре работника ПАО "ТОАЗ" награждены почетными грамотами министерства промышленности и торговли РФ и еще семь - министерства промышленности и торговли Самарской области. Благодарность областного минпромторга получили пятеро заводчан, благодарность губернатора Самарской области - 11 работников Тольяттиазота.

"Тольяттиазот держит планку одного из лидеров химической промышленности региона и всей страны более 40 лет. Этого успеха предприятие не достигло бы без команды профессионалов. Люди - это главная ценность Тольяттиазота, гарантия его стабильного будущего. Весь наш коллектив - специалисты высокого класса, безусловно, достойные высоких наград. Мы рады, что вклад работников ТОАЗа в развитие химической промышленности отмечен и на федеральном, и на региональном уровне", - отметил генеральный директор ПАО "ТОАЗ" Анатолий Шаблинский.