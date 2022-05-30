Приложения банка "Открытие" появились в NashStore и RuStore

Мобильные приложения банка "Открытие" для управления финансами частных клиентов и предпринимателей стали доступны в NashStore и RuStore — российских магазинах приложений для Android. Новые клиенты банка смогут с легкостью скачать приложение, а действующие — обновить его до последней версии.

Частным клиентам, чтобы скачать приложение "Открытия" в NashStore, в поиске нужно ввести "Банк Открытие" и нажать "Установить". Чтобы обновить приложение в NashStore, нужно выбрать "Профиль", затем "Обновления" и нажать "Обновить" возле иконки "Открытия".

Предпринимателям мобильное приложение доступно для скачивания в NashStore и RuStore. В поисковой строке нужно ввести "Открытие Бизнес-портал" и нажать "Установить". Для обновления приложения в "личном профиле" магазина нужно выбрать раздел "Обновления" и нажать "Обновить" возле иконки "Открытие Бизнес-портал".

NashStore и RuStore — российские магазины приложений для Android, которые были открыты в мае 2022 года. NashStore разработан автономной некоммерческой организацией "Цифровые платформы". RuStore создан "VK" при поддержке Минцифры.