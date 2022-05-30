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Приложения банка "Открытие" появились в NashStore и RuStore

САМАРА. 30 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Мобильные приложения банка "Открытие" для управления финансами частных клиентов и предпринимателей стали доступны в NashStore и RuStore — российских магазинах приложений для Android. Новые клиенты банка смогут с легкостью скачать приложение, а действующие — обновить его до последней версии.

Частным клиентам, чтобы скачать приложение "Открытия" в NashStore, в поиске нужно ввести "Банк Открытие" и нажать "Установить". Чтобы обновить приложение в NashStore, нужно выбрать "Профиль", затем "Обновления" и нажать "Обновить" возле иконки "Открытия".

Предпринимателям мобильное приложение доступно для скачивания в NashStore и RuStore. В поисковой строке нужно ввести "Открытие Бизнес-портал" и нажать "Установить". Для обновления приложения в "личном профиле" магазина нужно выбрать раздел "Обновления" и нажать "Обновить" возле иконки "Открытие Бизнес-портал".

NashStore и RuStore — российские магазины приложений для Android, которые были открыты в мае 2022 года. NashStore разработан автономной некоммерческой организацией "Цифровые платформы". RuStore создан "VK" при поддержке Минцифры.

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru").

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