Благотворительный фонд "ЕВИТА" проведет праздник для воспитанников детского ПНИ

Благотворительный фонд "ЕВИТА" вместе с участниками проекта "Волонтеры - Особым детям" 31 мая проведет праздник для воспитанников детского психоневрологического интерната (ПНИ).
В программе - дискотека, танцы с клоуном Сердечкиным, игры с аниматорами, шоу мыльных пузырей и другое:
- мастер-класс по рисованию от благотворительного фонда "Источник Веры";
- кулинарный мастер-класс от самарского отделения ОНФ;
- творческие мастерские от общественной организации "Свежий ветер".
Самарское отделение ОНФ приготовит для ребят мороженное, а друзья БФ "ЕВИТА" из компании "ДОДО Пицца" порадуют детей вкусными пиццами.
Исполнительный директор БФ "ЕВИТА" Ольга Шелест: "Впервые мы провели "чумовую дискотеку" для ребят из ПНИ 31 мая 2019 года. На следующий год началась пандемия, интернат был закрыт на карантин. Мы очень переживали, что дети ждут нас и не понимают, почему вдруг мы бросили их и не приезжаем. Как только появилась возможность посещать ребят, фонд "ЕВИТА" сразу же начал выезжать в ПНИ. Теперь мы проводим праздники для воспитанников интерната ежемесячно. Но праздник такого масштаба, как пройдет завтра, в преддверии Дня защиты детей, мы проведем впервые с начала пандемии. Это будет грандиозное событие. В ПНИ приедет много волонтеров. Они помогут помочь порадовать детей, которые передвигаются в инвалидных колясках и сами прийти не смогут".
Праздник пройдет с 17:00 до 18:30 31 мая по адресу: Самара, ул. Нагорная, 15.
Последние комментарии
А вот вопрос, эти пацаны - срочники?
проблему "обнаружения несоответствия" должны решать дублирующие мониторы на кассах, а не клоунские бумажки
Теперь мы живём на острове. Все дороги (через лес, Кочкари) превратились в развлечения для экстремалов и любителей Офф-роуд. Каждый день многие жители поселка проводят время в поисках трактора для вызволения своих машин. А власть только рапортует о достигнутых успехах, которых нет. Грустно...
Добрый день, интересно так, перекрыли, но при этом не организовали не отладили выезд через лес, через Кочкари, как людям проезжать к домам, возить детей в школу,ездить на работу, в магазин за продуктами или мы теперь должны быть оторваны от всей цивилизации. Как сказал А.Азаров про п.Кириллинский - не на острове же Вы живёте, а так получается, что на острове, не выехать, не заехать, администрации все равно видимо на людей там живущих, на мост деньги выделили и все, а как же весенный паводок сейчас, строительство моста ещё не началось, а людям выезжать сейчас нет никакой возможности. И всем нет дела
Как не говори , а Александр Евсеевич большой молодец ! Если по желанию жителей там будет поликлиника и детский сад то просто одним словом БРАВО !