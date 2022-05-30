Благотворительный фонд "ЕВИТА" проведет праздник для воспитанников детского ПНИ

Благотворительный фонд "ЕВИТА" вместе с участниками проекта "Волонтеры - Особым детям" 31 мая проведет праздник для воспитанников детского психоневрологического интерната (ПНИ).

В программе - дискотека, танцы с клоуном Сердечкиным, игры с аниматорами, шоу мыльных пузырей и другое:

- мастер-класс по рисованию от благотворительного фонда "Источник Веры";

- кулинарный мастер-класс от самарского отделения ОНФ;

- творческие мастерские от общественной организации "Свежий ветер".

Самарское отделение ОНФ приготовит для ребят мороженное, а друзья БФ "ЕВИТА" из компании "ДОДО Пицца" порадуют детей вкусными пиццами.

Исполнительный директор БФ "ЕВИТА" Ольга Шелест: "Впервые мы провели "чумовую дискотеку" для ребят из ПНИ 31 мая 2019 года. На следующий год началась пандемия, интернат был закрыт на карантин. Мы очень переживали, что дети ждут нас и не понимают, почему вдруг мы бросили их и не приезжаем. Как только появилась возможность посещать ребят, фонд "ЕВИТА" сразу же начал выезжать в ПНИ. Теперь мы проводим праздники для воспитанников интерната ежемесячно. Но праздник такого масштаба, как пройдет завтра, в преддверии Дня защиты детей, мы проведем впервые с начала пандемии. Это будет грандиозное событие. В ПНИ приедет много волонтеров. Они помогут помочь порадовать детей, которые передвигаются в инвалидных колясках и сами прийти не смогут".

Праздник пройдет с 17:00 до 18:30 31 мая по адресу: Самара, ул. Нагорная, 15.