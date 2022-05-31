Тольяттикаучук: вода и воздух под контролем

Экология Самарской области находится под влиянием десятков крупных промышленных предприятий, которые вместе с тем составляют основу экономики региона. Модернизируя свои производства, они не забывают и о новых технологиях для снижения воздействия на окружающую среду. Волга Ньюс рассказывает об экологической политике ООО "Тольяттикаучук" (входит в Группу "Татнефть").

Тольяттикаучук регулярно мониторит экологическую ситуацию, улучшает качество очистки сточных вод, работает над источниками выбросов, занимается ресурсосбережением, участвует в процессах переработки отходов. За последние шесть лет не зафиксировано ни одного превышения ПДК вредных веществ на границе санитарно-защитной зоны предприятия. Более того, благодаря введению новых технологий за последние пять лет индекс воздействия на окружающую среду снижается. Среди новых проектов Тольяттикаучука - реконструкция очистных сооружений, продолжение работы по созданию современной системы очистки воздуха, мероприятия по снижению углеродного следа.

Возвращая чистую воду

Промышленные стоки можно сделать чище - показывает опыт Тольяттикаучука. В мероприятия по улучшению качества очистки стоков предприятие уже вложило более 70 млн рублей. Одно из последних - введение системы новых илоуплотнителей на установке нейтрализации и очистки промышленных сточных вод. Мощность этих илоуплотнителей - до 4300 м³/сутки. Они предназначены для уменьшения влажности и объема избыточного активного ила методом гравитационного сгущения.

"Насосы производительностью 31,82 м³/ч /(800 м³/сутки) перекачивают ил на иловые карты, откуда он в дальнейшем, после обезвоживания до сухой массы, переместится на полигон захоронения. Мы улучшили качество очистки стоков, снизили потребление электроэнергии и уменьшили затраты на чистку оборудования", - объясняет начальник установки Евгений Николаев.

Также на биологических очистных сооружениях Тольяттикаучука проводятся испытания реагентной технологии доочистки сточной воды. При использовании коагулянтов концентрация тяжелых металлов, взвешенных веществ и нефтепродуктов может снизиться минимум в два, максимум в пять раз. После реализации проекта в систему оборотного водоснабжения планируется возвращать 3,2 млн куб. м/год воды, прошедшей очистку.

Отработанный ил можно использовать повторно и таким образом снижать расходы на утилизацию. В этом направлении предприятие сотрудничает с компанией "Биотехкомп". На очистных сооружениях Тольяттикаучука установлен биореактор. После переработки происходит расслоение на две фракции, которые можно вывести на рынок органических удобрений. У полученного вещества есть ГОСТ 33380-2015 и название - эффлюент. Компания "Биотехкомп" готова продолжить работу с отработанным илом.

Держаться за воздух

На Тольяттикаучуке в прямом смысле слова смотрят на воздух: за его качеством следят специальные автоматические системы. Такие установки уже есть на источниках производства топливных компонентов. В этом году разрабатывается проектная документация для оснащения еще одного источника на производстве бутилкаучука.

"Благодаря новому оборудованию мы видим все процессы в реальном времени. Поскольку датчики стоят на источнике выброса дымовых газов и показывают все контрольные характеристики, то мы можем оперативно реагировать на какие-то сбои в процессе сжигания, регулируя процесс. Эта работа будет продолжена", - отметил директор по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды предприятия Ахмет Насыров.

Тольяттикаучук улучшает качество воздуха и на самом производстве. Так, установка новой фильтровентиляционной системы в ремонтном производстве сделала воздух чище на 10%. Благодаря ей происходит очистка около 50 тыс. куб. метров за час. Система охватывает практически весь объем воздуха на сварочно-монтажном участке, очищает воздух и утилизирует загрязнения.

Кроме того, сейчас разрабатывается проектная документация на установку пяти стационарных экологических постов контроля атмосферного воздуха. Посты позволят непрерывно в автоматическом режиме следить за качеством воздуха в контрольных точках санитарно-защитной зоны, измеряя массовую концентрацию различных веществ. В результате предприятие сможет оперативно оценивать влияние на качество атмосферы города с учетом метеорологической ситуации и при необходимости быстрее реагировать на изменения.

Тольяттикаучук занимается не только мониторингом воздуха, но и делает конкретные шаги по снижению влияния на его качество. В 2021 г. предприятие в составе Группы "Татнефть" присоединилось к Глобальному договору ООН и поддержало международную инициативу в области устойчивого развития. Следствием этого стала программа по снижению парниковых газов (Scope 1, 2), которую Тольяттикаучук полностью выполнил в прошлом году. Эффект по снижению выбросов парниковых газов от реализованных мероприятий составил более 40 тыс. тонн СО₂-экв. В 2022 г. к реализации намечено 11 мероприятий с общим эффектом по сокращению выбросов парниковых газов 6 тыс. тонн СО₂-экв.

60 лет Тольяттикаучук