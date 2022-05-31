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Банк "Открытие" начал перевод клиентских данных на отечественные системы хранения информации

САМАРА. 31 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Банк "Открытие", один из крупнейших российских банков, запустил проект миграции клиентских данных в целевые отечественные системы хранения данных с помощью технологий роботизации (RPA) и распознавания (OCR). Решение позволит перейти на отечественные системы хранения информации, а также при помощи роботов упорядочить клиентские данные за счет распознавания документов и их классификации на типы — паспорт, СНИЛС, ИНН.

На первом этапе банк "Открытие" перенесет в целевую систему данные 400 тыс. клиентов малого и среднего бизнеса. Для обеспечения целостности данных и отказоустойчивости процесса разработано и используется PRA-решение, которое заменяет работу 100 сотрудников. Если роботы обнаруживают даже самые незначительные расхождения в данных, то сразу уведомляют об этом ответственных сотрудников банка.

Миграцию данных реализует собственный центр компетенций* RPA банка "Открытие" в партнерстве с DM Solutions — системным интегратором, который специализируется на разработке и внедрении интеллектуальных сервисов с применением технологий искусственного интеллекта и автоматизации рутинных процессов. Специалисты компании спроектировали и внедрили решение для переноса данных всего за четыре месяца. Они проанализировали бизнес-процесс, провели настройку и реализовали интеллектуальную классификацию по типам документов.

"Для таких проектов, как быстрая миграция данных из системы, которая выводится из эксплуатации, роботизация является оптимальным подходом. Наш собственный центр компетенции по роботизации при поддержке опытной и профессиональной команды DM Solutions продемонстрировал высокий уровень экспертизы и реализовал уникальное решение, позволяющее практически полностью роботизировать перенос данных в короткие сроки с высоким уровнем качества", — прокомментировала выбор технологий и инструментов Оксана Апейкина, старший вице-президент, заместитель руководителя операционного блока банка "Открытие".

"Бизнесу очень важно иметь в своем арсенале технологические средства, которые в кратчайшие сроки могут решать критичные задачи там, где классическая автоматизация недоступна либо занимает непозволительно много времени. С учетом стремительно меняющихся ИТ-ландшафтов такая гибкость для бизнеса означает стратегическое преимущество", — отметил Александр Ярмарков, заместитель генерального директора по стратегическому развитию компании DM Solutions.

* Предыдущий проект центра "Масштабирование технологии RPA стал победителем конкурса "Проект 2021 года" официального сообщества ИТ-директоров России Global CIO в номинации "AI/RPA/IoT" категории "Лучшее решение в предметной области".

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru").

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