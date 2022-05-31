Оперативный штаб: на потребительском рынке отмечается стабилизация

В понедельник, 30 мая, первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов по поручению губернатора региона Дмитрия Азарова провел заседание оперативного штаба по повышению устойчивости экономики. Участие в нем приняли руководители министерств, главы муниципальных образований, представители надзорных ведомств, депутаты Самарской губернской думы, члены общественных организаций и объединений.

Штаб в постоянном режиме ведет мониторинг ситуации в промышленности, на потребительском рынке и рынке труда. Оперативный орган взаимодействует с общественными объединениями, руководителями промышленных предприятий, вырабатывает и реализует антикризисные меры, актуальные в условиях внешнего санкционного давления.

Участники заседания проанализировали состояние крупных промышленных предприятий, ситуацию в агросекторе, на рынке труда и в сфере торговли. Министры регионального правительства доложили о том, как работают меры господдержки в различных отраслях. Как отметил министр промышленности и торговли Андрей Шамин, в настоящее время на федеральном уровне реализуются 17 новых антисанкционных мер поддержки, семь из них предусматривают финансовую помощь. Это в основном субсидирование кредитной ставки для системообразующих предприятий федерального значения.

Изначально в федеральном перечне системообразующих состояло 15 предприятий региона. С февраля по май Самарская область добилась включения в список еще 15 компаний, 14 из них уже подали заявки на льготные кредиты.

Поддержать предприятия региона позволит и докапитализация Фонда развития промышленности Самарской области. Ожидается поступление в фонд средств из федерального бюджета: первый транш в 120 млн руб. будет перечислен в ближайшие дни. На рассмотрении - дополнительные заявки области, по которым в дальнейшем регион рассчитывает получить на докапитализацию фонда еще порядка 500 млн рублей.

Председатель правительства поручил разработать критерии оказания помощи предприятиям, с тем чтобы меры поддержки были точечными, выверенными и дали максимальный эффект. В основном на средства фонда помогут предприятиям по производству автокомпонентов.

Участники штаба обсудили ситуацию на рынке труда. Министр Ирина Никишина сообщила, что уровень зарегистрированной безработицы за последнюю неделю не изменился и составляет 0,7%. Количество открытых вакансий - 41101 единица, что более чем в 3,5 раза превышает число зарегистрированных безработных - около 12 тысяч человек.

Между Рострудом и правительством Самарской области заключено соглашение о выделении из федерального бюджета средств на реализацию мер по поддержке занятости и стабилизации рынка труда. В общей сложности объем средств, направляемых из федерального бюджета на эти цели, составит 1,97 млрд рублей. Со 183 предприятиями заключены соответствующие соглашения о временной занятости, более 30 тысяч человек вышли на временные и общественные работы. С 28 предприятиями заключены соглашения о дополнительном обучении сотрудников.

Под пристальным вниманием властей находится ситуация на рынке товаров массового спроса. В последние недели отмечается стабилизация - как спроса, так и цен. "В течение трех последних недель не поступило ни одного обращения от органов местного самоуправления о недостаточном количестве либо отсутствии товаров на полках магазинов. Также не было зафиксировано необоснованного завышения цен на сахар и соль и, соответственно, в Управление федеральной антимонопольной службы в Самарской области обращения не направлялись", - доложил Андрей Шамин.

"Ситуация стабилизируется, это касается, в первую очередь, продуктов питания, и сегодня мы фиксируем, что нет никакого дефицита тех продуктов, которые были подвержены ажиотажному спросу. Снижается уровень продажи сахара, сейчас он даже ниже докризисного уровня, появилась доступная соль, снижаются цены на овощную продукцию (за исключением картофеля), но тут влияет сезонный фактор. Сейчас появится больше ярмарок, и мы надеемся, что и на эту продукцию цены стабилизируются и тоже будут сокращаться", - обозначил перспективу председатель облправительства.

Обширный пакет мер поддержки адресован предприятиям агропрома. Это субсидирование кредитных ставок системообразующим предприятиям сферы АПК, возобновление мер поддержки хлебопекарных предприятий. 22 миллиона рублей в виде субсидий уже направлены кампаниям, производящим хлеб.

Рассматривается вопрос об увеличении объема финансирования на субсидирование кредитных ставок.

В общей сложности в рамках антикризисной поддержки вместе со средствами, выделенными ранее, объем финансовой помощи аграриям в текущем году составит 1 млрд 145 миллионов рублей - в 3,5 раза больше, чем годом ранее. Поддержат развитие сельхозпредприятий и отсрочка по уплате основного долга по льготным кредитам, и гранты на ряд отдельных направлений сельскохозяйственной деятельности, и льготная сельская ипотека, и мораторий на проведение проверок, а также упрощение процедуры вовлечения в сельхозоборот неиспользуемых земель и многое другое.

Вопрос хода посевной кампании был вне повестки, но эту актуальную тему не обошли вниманием на заседании штаба. Пока погода не благоволит аграриям. Вместе с тем прогноз оптимистический. "Достаточно уверенно идет посевная кампания. К сожалению, погодные условия не позволяют ее закончить до начала июня, необходимо еще пять-семь дней для того, чтобы выполнить все планы по севу. Тем не менее хочу сказать, что прогнозы на урожай очень неплохи, потому что состояние озимых специалисты оценивают как очень хорошее, и сегодня мы ожидаем рекордного урожая - около 30 центнеров с гектара", - отметил Виктор Кудряшов.

Особое внимание - обращениям граждан. На минувшей неделе фиксировались сообщения о трудностях с приобретением отдельных лекарственных средств. При этом поставки препаратов, включая импортные, идут без сбоев, на складе сформированы товарные запасы.

"Мы видим, что поставки лекарственных препаратов, в том числе зарубежных, осуществляются, цены снижаются, по сравнению с пиковыми значениями цены на препараты категории жизненно необходимых и важных снизились практически на 15%. К сожалению, по другим группам есть небольшой прирост, но по ним продолжается работа, и каждую неделю на один-два процента цены по ним тоже сокращаются. Рассчитываем, что темпы снижения цен будут более серьезными. Сегодня люди задают вопросы по доступности, по наличию лекарственных препаратов в аптеках. Каждое такое обращение разбирается минздравом индивидуально. Гражданам даются рекомендации по приобретению этих препаратов в другой аптечной сети. Как правило, если препарата нет в одной аптеке, то он есть в другой. В ряде случаев людям дают консультации по замене одного препарата другим, с тем же действующим веществом", - подчеркнул Виктор Кудряшов.