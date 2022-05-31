Банк "Открытие" снизил ставки по автокредитам до 11,9%

"Открытие Авто" (блок автобизнеса в банке "Открытие") снизил ставки по всей линейке автокредитных продуктов вслед за изменением ключевой ставки Банка России. Диапазон снижения составил 1-3,6 процентных пункта, минимальные ставки установлены от 11,9% годовых в рублях. Наилучшие кредитные условия доступны при оформлении страхования транспортного средства и подключении опции "ставка автомобилиста".

Сегодня клиенты могут получить финансирование в "Открытие Авто" практически под любые потребности всего по двум документам: оформить классический автокредит на новую и подержанную машину, автокредит с остаточным платежом, кредит на покупку авто у дилера и у частного лица, в рамках специальных программ с автопроизводителями. Заемщик самостоятельно выбирает, готов ли он подтверждать доход, вносить первоначальный взнос, оставлять авто в залог или оформлять страхование. От выбора данных параметров зависят условия предлагаемых кредитных программ.

В рамках залогового кредитования клиентам доступны кредиты по ставке от 11,9% годовых на новые и подержанные авто, на сумму до 8 млн рублей, сроком до 7 лет и с минимальным первоначальным взносом от 0 до 20% в зависимости от программы.

Беззалоговые кредиты можно оформить по ставке от 18,5%, на сумму до 3 млн рублей, сроком до 7 лет, без требований к автомобилю, каско и залога, с нулевым первоначальным взносом.

Также клиентам доступны промопрограммы с автопроизводителями и дилерами по ставке от 12,9% годовых в рублях. В рамках спецпрограмм предусмотрена покупка автомобилей марок Geely, Chery, Cheryexeed, Haval, Changan, FAW, JAC, GAC, ГАЗ, Hyundai и Kia. Кредит предлагается на сумму до 8 млн рублей на срок до 7 лет.

Подать заявку на оформление автокредита можно на сайте и в офисах банка "Открытие", а также более чем в 400 точках продаж сети автосалонов-партнеров в 80 городах России. Сделка может быть совершена в день обращения в течение часа. Дополнительным преимуществом для клиентов станет возможность включения в сумму кредита стоимости страховых и сервисных услуг.

"Очередная коррекция ключевой ставки окажет положительный эффект на сегмент автокредитования. Эту тенденцию на фоне постепенного смягчения денежно-кредитной политики ЦБ мы наблюдаем с начала апреля, когда спрос и выдачи автокредитов возобновили рост. Снизившиеся ставки станут в текущих условиях драйвером не только рынка автокредитования, но и авторынка, стимулируя покупательскую активность. На фоне падения реальных доходов населения и высоких цен в сегменте новых автомобилей продолжится дальнейший сдвиг в сторону выдач автокредитов на авто с пробегом (ввиду их большей доступности как по цене, так и по наличию) и рост спроса со стороны населения на соответствующие банковские программы", — отметили в пресс-службе "Открытие Авто".

На сегодняшний день банк "Открытие" входит в топ-5 ключевых игроков рынка по портфелю автокредитов и топ-3 по объему выдач автокредитов. С начала года банк выдал порядка 21 тыс. автокредитов на сумму 25,5 млрд рублей. 2/3 кредитных договоров было оформлено на автомобили с пробегом.