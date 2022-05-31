Виктор Кудряшов: В регионе сложилась хорошая практика ведения работ опережающими темпами

В понедельник, 30 мая, первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел еженедельное оперативное совещание с руководителями регионального кабмина, главами областных ведомств и ряда муниципальных образований.
Одним из вопросов повестки совещания стало выполнение показателей нацпроекта "Безопасные и качественные дороги". Для достижения целевых показателей регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть" в 2022 году предусмотрен ввод 83 объектов дорожного строительства общей протяженностью 296,87 км. Это автомобильные дороги регионального значения: 42 объекта протяженностью 224,5 км, а также ремонт 31 улицы в Самаре и 10 - в Тольятти. На решение этих задач было выделено более 8 млрд рублей.
Все контракты на строительство объектов были заключены уже к апрелю, при этом по 20 из них - еще в 2021 году. Сейчас строители приступили к работам на всех 42 объектах региональной дорожной сети. Стартовал ремонт девяти дорог в Самаре, а на четырех объектах работы завершены: это улицы Народная, Советской Армии, Соколова, Волжский проспект. В Тольятти также приступили к работам на девяти улицах из десяти.
Кассовое исполнение бюджета по дорожным работам на конец мая составило 33,9%. Активно строятся капиталоемкие объекты. Строители готовятся досрочно ввести в эксплуатацию второй этап Самарского (Фрунзенского) моста. Изначально это событие планировалось на октябрь 2022 года.
Готовность двухуровневой развязки на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии, строительство которой стартовало в минувшем году, составляет уже 60%.
"Сложилась хорошая традиционная практика работы ведения работ опережающими темпами. Мы в числе первых в стране заключили контракты по всей программе текущего года и сейчас активно занимаемся контрактами на объекты 2023-го. Досрочный ввод капиталоемких объектов стоит больших усилий, но это говорит о том, что в регионе работают серьезные подрядные организации со значительным ресурсом и высоким уровнем компетенций. Хочу также отметить хорошую работу министерства по привлечению федеральных средств, это позволит высвободить дополнительные ресурсы областного бюджета, которые будут направлены на ремонт дорог в муниципалитетах", - подчеркнул Виктор Кудряшов.
Последние комментарии
Уважаемые ЛДПР ТВ Ваши деятели бесчинствуют в Тольятти. Люди бояться с ними связываться. Моя мама купила в Тольятти квартиру в кредит В Солнечном. 1 день просрочила оплату и всё, теперь не квартиры не денег. ;450 человек подали в суд. И вроде бы они выиграли и им должны были заплатить. Но Компания подала на банкротство и поменяла название. Люди не получили не чего. Спрашиваю маму почему не обратилась в ту фракцию которая у вас там самая известная, бояться. Она сказала: " А ты знаешь кто их крышует? Нет? А я знаю - ЛДПР."! Я очень надеюсь что вы не в курсе были. Жириновский мой кумир. Большую часть домов в ЖК "Солнечный" строила одна контора - ООО "Базис С. А.
Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.
Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.
Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)
Долгий путь.