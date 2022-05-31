Виктор Кудряшов: В регионе сложилась хорошая практика ведения работ опережающими темпами

В понедельник, 30 мая, первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел еженедельное оперативное совещание с руководителями регионального кабмина, главами областных ведомств и ряда муниципальных образований.

Одним из вопросов повестки совещания стало выполнение показателей нацпроекта "Безопасные и качественные дороги". Для достижения целевых показателей регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть" в 2022 году предусмотрен ввод 83 объектов дорожного строительства общей протяженностью 296,87 км. Это автомобильные дороги регионального значения: 42 объекта протяженностью 224,5 км, а также ремонт 31 улицы в Самаре и 10 - в Тольятти. На решение этих задач было выделено более 8 млрд рублей.

Все контракты на строительство объектов были заключены уже к апрелю, при этом по 20 из них - еще в 2021 году. Сейчас строители приступили к работам на всех 42 объектах региональной дорожной сети. Стартовал ремонт девяти дорог в Самаре, а на четырех объектах работы завершены: это улицы Народная, Советской Армии, Соколова, Волжский проспект. В Тольятти также приступили к работам на девяти улицах из десяти.

Кассовое исполнение бюджета по дорожным работам на конец мая составило 33,9%. Активно строятся капиталоемкие объекты. Строители готовятся досрочно ввести в эксплуатацию второй этап Самарского (Фрунзенского) моста. Изначально это событие планировалось на октябрь 2022 года.

Готовность двухуровневой развязки на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии, строительство которой стартовало в минувшем году, составляет уже 60%.

"Сложилась хорошая традиционная практика работы ведения работ опережающими темпами. Мы в числе первых в стране заключили контракты по всей программе текущего года и сейчас активно занимаемся контрактами на объекты 2023-го. Досрочный ввод капиталоемких объектов стоит больших усилий, но это говорит о том, что в регионе работают серьезные подрядные организации со значительным ресурсом и высоким уровнем компетенций. Хочу также отметить хорошую работу министерства по привлечению федеральных средств, это позволит высвободить дополнительные ресурсы областного бюджета, которые будут направлены на ремонт дорог в муниципалитетах", - подчеркнул Виктор Кудряшов.