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Банк "Открытие" вводит сезонные вклады "Летний Промо" и "Летний" с повышенными ставками

САМАРА. 31 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Банк "Открытие" с 1 июня запускает два сезонных вклада "Летний Промо" и "Летний" со ставками до 10,5% годовых. Разместить средства по повышенным ставкам "Открытие" предлагает своим клиентам на 4 и 8 месяцев, что позволяет зафиксировать доходность на срок на треть дольше, чем по стандартным вкладам.

Вклад "Летний Промо" могут открыть клиенты, у которых на депозитах и накопительных счетах в банке "Открытие" на 30 апреля 2022 года было размещено не более 50 тыс. рублей.

Размер ставки по вкладу определяется в зависимости от способа выплаты процентов и срока, выбранных клиентом. Максимальная ставка, которой могут воспользоваться новые клиенты банка, с выплатой процентов в конце срока составляет 10,5% годовых при размещении средств на 4 месяца, и 9,5% при размещении на 8 месяцев.

Действующим клиентам банк предлагает оформить вклад "Летний". Ставка по нему при получении процентов в конце срока достигает 10% годовых при размещении средств на 4 месяца, и 9% при размещении на 8 месяцев.

Минимальная сумма вкладов — 50 тысяч рублей. Проценты по желанию вкладчика выплачиваются ежемесячно, в начале или в конце срока действия договора. Открыть вклады "Летний Промо" и "Летний" можно как в офисе банка, так и в дистанционных каналах.

Более подробно ознакомиться с условиями по новым вкладам можно на сайте банка.

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru").

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