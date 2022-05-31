С 1 июня по маршруту №108 начнут ходить автобусы до Южного города

С 1 июня 2022 года министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области возобновляет движение общественного транспорта по межмуниципальному маршруту №108 "Губернский рынок (г. Самара) - Микрорайон Южный город (Волжский район Самарской области, спорткомплекс "Южный").

Напомним, ранее по данному маршруту выполнялись рейсы электробусов, опытная эксплуатация которых муниципальным предприятием г.о. Самара "Трамвайно-троллейбусное управление" завершена.

Теперь в качестве компенсационной меры перевозки пассажиров будут организованы с использованием автобусов марки НЕФАЗ 5299 - работа маршрута будет обеспечена четырьмя единицами подвижного состава. В соответствии с реестром межмуниципальных маршрутов перевозчиком выступает МП "ТТУ".

Перевозки по межмуниципальному маршруту №108 осуществляются по нерегулируемому тарифу (т.е. льготы не предусматриваются). Стоимость проезда за наличный расчет, а также по банковской карте - 35 рублей.

Начало движения: от Губернского рынка - в 05:00, от спорткомплекса "Южный" - в 06:00.

Окончание движения: от Губернского рынка последний автобус будет отъезжать в 20:00, от спорткомплекса "Южный" - в 21:00. Интервал в движении в часы "пик" составит 30 минут.