С 1 июня по маршруту №108 начнут ходить автобусы до Южного города

С 1 июня 2022 года министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области возобновляет движение общественного транспорта по межмуниципальному маршруту №108 "Губернский рынок (г. Самара) - Микрорайон Южный город (Волжский район Самарской области, спорткомплекс "Южный").
Напомним, ранее по данному маршруту выполнялись рейсы электробусов, опытная эксплуатация которых муниципальным предприятием г.о. Самара "Трамвайно-троллейбусное управление" завершена.
Теперь в качестве компенсационной меры перевозки пассажиров будут организованы с использованием автобусов марки НЕФАЗ 5299 - работа маршрута будет обеспечена четырьмя единицами подвижного состава. В соответствии с реестром межмуниципальных маршрутов перевозчиком выступает МП "ТТУ".
Перевозки по межмуниципальному маршруту №108 осуществляются по нерегулируемому тарифу (т.е. льготы не предусматриваются). Стоимость проезда за наличный расчет, а также по банковской карте - 35 рублей.
Начало движения: от Губернского рынка - в 05:00, от спорткомплекса "Южный" - в 06:00.
Окончание движения: от Губернского рынка последний автобус будет отъезжать в 20:00, от спорткомплекса "Южный" - в 21:00. Интервал в движении в часы "пик" составит 30 минут.
Последние комментарии
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!
И это Нарва! Город Российской славы! Печалька.