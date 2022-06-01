16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
США ввели санкции против самарского банка "Спутник" Банк России предупреждает самарцев о мошеннических схемах Societe Generale продает Росбанк "Интерросу" Компания Алексея Ушамирского выкупила долги перед Газбанком на 1,5 млрд рублей Розничный бизнес РСХБ показывает ускоренный рост

Банки Финансы

Банк "Открытие" начинает выдавать клиентам бизнес-карты "Мир"

САМАРА. 1 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 80
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

С 1 июня клиенты банка "Открытие" могут оформить бизнес-карту платежной системы "Мир". Она позволяет снимать наличные с повышенными лимитами до 5 млн рублей и единой комиссией в любом банкомате на территории РФ, онлайн пополнять расчетный счет в банкоматах банка и получать кешбэк до 5%.

По бизнес-карте можно снимать наличные в любом банкомате на территории РФ с единой комиссией и повышенным лимитом до пяти миллионов рублей. Если клиент обслуживается в банке "Открытие" на пакете услуг РКО "Только 1%", то до 1 миллиона рублей по бизнес-карте можно снять без комиссии.

Карта позволяет вносить средства на расчетный счет в банкоматах "Открытия" в любое время - зачисление происходит онлайн. При этом клиент может указать один из 12 символов внесения, выбрав подходящее назначение, - с таким назначением операция отразится в выписке по расчетному счету. Если клиент ошибся при выборе символа внесения, изменить назначение платежа можно онлайн через систему дистанционного обслуживания "Бизнес-портал" до конца текущего операционного дня (23:30 по московскому времени).

Также по бизнес-карте "Мир" можно совершать онлайн-переводы по номеру карты через "Бизнес-портал" в режиме 24/7. Онлайн можно перевести деньги на карту физического лица в любой банк, а также на бизнес-карту другого юридического лица внутри банка "Открытие".

Максимальная сумма кешбэка по бизнес-карте составляет 10000 бонусов в месяц. Для использования кешбэка достаточно просто перевести средства с бонусного на расчетный счет. Один бонус равен одному рублю.

Операции по карте также доступны в приложении Mir Pay - для этого достаточно просто добавить карту в приложение.

По карте можно установить индивидуальные лимиты или полный запрет на совершение определенных видов операций в "Бизнес-портале". Эта функция особенно востребована у клиентов, оформивших карты на имена сотрудников для контроля над совершаемыми операциями.

Банк предлагает клиентам оформление именной карты "Мир" или карты моментальной выдачи. Оформить карту можно в любом офисе по работе с юридическими лицами, либо через систему дистанционного обслуживания онлайн.

В "Бизнес-портале" можно заказать карту с доставкой в офис банка или с бесплатной курьерской доставкой на дом. Доставка карты безопасна: она доставляется в запечатанном конверте, а ее активация производится лично клиентом в системе "Бизнес-портал".

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru").

Гид потребителя

Последние комментарии

Alexander Sakharov 24 марта 2022 16:23 ПСБ: Курс доллара может опуститься к 95 рублям

Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?

Дмитрий Орлов 21 сентября 2021 07:38 Международный правовой банковский форум Сбера в третий раз пройдет в Самаре

обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.

Влад Усов 28 июля 2021 14:50 Личный опыт: кофе — новый повод зайти в офис Сбербанка

кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.

Sergey Gurichev 15 августа 2018 14:18 Сбербанк первым в России запустил сервис видеосурдоперевода в своих офисах

Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру

Александр Калинов 11 августа 2017 07:05 Волго-Камский банк намерен войти в реестр кредиторов Владимира Чекмарева

а где-же все-таки деньги?

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3