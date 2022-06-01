Банк "Открытие" начинает выдавать клиентам бизнес-карты "Мир"

С 1 июня клиенты банка "Открытие" могут оформить бизнес-карту платежной системы "Мир". Она позволяет снимать наличные с повышенными лимитами до 5 млн рублей и единой комиссией в любом банкомате на территории РФ, онлайн пополнять расчетный счет в банкоматах банка и получать кешбэк до 5%.

По бизнес-карте можно снимать наличные в любом банкомате на территории РФ с единой комиссией и повышенным лимитом до пяти миллионов рублей. Если клиент обслуживается в банке "Открытие" на пакете услуг РКО "Только 1%", то до 1 миллиона рублей по бизнес-карте можно снять без комиссии.

Карта позволяет вносить средства на расчетный счет в банкоматах "Открытия" в любое время - зачисление происходит онлайн. При этом клиент может указать один из 12 символов внесения, выбрав подходящее назначение, - с таким назначением операция отразится в выписке по расчетному счету. Если клиент ошибся при выборе символа внесения, изменить назначение платежа можно онлайн через систему дистанционного обслуживания "Бизнес-портал" до конца текущего операционного дня (23:30 по московскому времени).

Также по бизнес-карте "Мир" можно совершать онлайн-переводы по номеру карты через "Бизнес-портал" в режиме 24/7. Онлайн можно перевести деньги на карту физического лица в любой банк, а также на бизнес-карту другого юридического лица внутри банка "Открытие".

Максимальная сумма кешбэка по бизнес-карте составляет 10000 бонусов в месяц. Для использования кешбэка достаточно просто перевести средства с бонусного на расчетный счет. Один бонус равен одному рублю.

Операции по карте также доступны в приложении Mir Pay - для этого достаточно просто добавить карту в приложение.

По карте можно установить индивидуальные лимиты или полный запрет на совершение определенных видов операций в "Бизнес-портале". Эта функция особенно востребована у клиентов, оформивших карты на имена сотрудников для контроля над совершаемыми операциями.

Банк предлагает клиентам оформление именной карты "Мир" или карты моментальной выдачи. Оформить карту можно в любом офисе по работе с юридическими лицами, либо через систему дистанционного обслуживания онлайн.

В "Бизнес-портале" можно заказать карту с доставкой в офис банка или с бесплатной курьерской доставкой на дом. Доставка карты безопасна: она доставляется в запечатанном конверте, а ее активация производится лично клиентом в системе "Бизнес-портал".