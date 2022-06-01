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Нефтехимия ТЭК

Минеральные удобрения КуйбышевАзота прошли процедуру соответствия "зеленому" стандарту качества

САМАРА. 1 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Продукция, производимая ПАО "КуйбышевАзот", получила сертификат соответствия "Минеральные удобрения с улучшенными характеристиками", выданный АНО "Российская система качества" (Роскачество) - аккредитованным органом по сертификации.

Фото: предоставлено ПАО "КуйбышевАзот"

Аудит, проведенный Роскачеством на производственной площадке ПАО "КуйбышевАзот" в Тольятти, подтвердил соответствие продукции установленным требованиям ГОСТ Р 58658-2019 к производству, хранению, транспортировке и реализации, а также оформлению документации. Улучшенные экологические характеристики минеральных удобрений были также подтверждены лабораторными испытаниями образцов продукции на соответствие новому стандарту качества, разработанному в целях реализации поручения президента в послании Федеральному Собранию Российской Федерации и Плана мероприятий по созданию российских защищенных брендов экологически чистой сельскохозяйственной продукции, сырья, продовольствия.

Федеральный закон "О сельскохозяйственной продукции, сырье и продовольствии с улучшенными характеристиками", направленный на развитие рынка таких товаров и повышение их доступности для потребителей, вступил в силу в России с 1 марта 2022 года.

После прохождения процедуры сертификации КуйбышевАзот имеет право размещать на упаковке производимых минеральных удобрений товарный знак "Зеленый эталон", правообладателем которого является Министерство сельского хозяйства РФ. Сертификацию прошли все минеральные удобрения, выпускаемые на тольяттинской площадке предприятия.

Это стало возможным во многом благодаря тому, что КуйбышевАзот из года в год уделяет внимание вопросам экологии, внедряя прогрессивные ресурсосберегающие технологии с уровнем экологической и промышленной безопасности, соответствующим лучшим мировым аналогам. Подобный подход позволяет потребителям получать качественные минеральные удобрения с улучшенными экологическими характеристиками.

ПАО "КуйбышевАзот" является одним из ведущих предприятий российской химической промышленности, лидером в производстве капролактама и продуктов его переработки, входит в число крупнейших производителей азотных удобрений. Активная инвестиционная политика обеспечивает КуйбышевАзоту быстрый и эффективный рост и устойчивое развитие.

В настоящее время является головным предприятием в группе компаний "КуйбышевАзот", подразделения которой работают в Самарской, Курской, Саратовской, Ульяновской, Ростовской, Тульской областях, Краснодарском крае, Республике Мордовия, Германии, Китае, Сербии и Индии.

В результате постоянного обновления действующих и строительства новых мощностей КуйбышевАзот добился существенного роста производства, повышения энергоэффективности и сокращения ресурсопотребления при снижении воздействия на окружающую среду.

Гид потребителя

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