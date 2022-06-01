Андрей Костин обсудил с Консультационным советом акционеров взаимодействие с розничными инвесторами

Президент - председатель правления ВТБ Андрей Костин принял участие в очередном заседании Консультационного совета акционеров (КСА). Глава банка рассказал членам КСА о перспективных планах ВТБ в сложившихся условиях и обсудил возможности усиления работы с миноритарными акционерами.
"В текущей ситуации фокус внимания всех эмитентов сосредоточился на внутренних инвесторах. У ВТБ сегодня уже более 800 тысяч розничных акционеров - в несколько раз больше, чем на момент создания КСА в 2009 г. Мы активно развиваем льготные программы привилегий для акционеров, активно привлекаем их к развитию банка, получаем от них обратную связь о нашей работе. Мы рассчитываем, что акционеры продолжат активно участвовать в жизни банка, а их число будет расти", - отметил Андрей Костин.
Член правления, финансовый директор банка Дмитрий Пьянов отметил, что ВТБ традиционно проводит политику максимального широкого взаимодействия с розничными инвесторами, уникальную для российского рынка. "В текущих условиях нам важно иметь поддержку миноритарных акционеров, и мы планируем укреплять наше взаимодействие с ними, используя все имеющие способы, включая онлайн-каналы. Работа КСА также служит важным элементом такого взаимодействия, и мы будем продолжать организовывать регулярные встречи КСА с руководством банка для обсуждения насущных проблем и вопросов, работы отдельных направлений бизнеса, программ социальной ответственности и стратегических инициатив", - сказал Дмитрий Пьянов.
Кроме того, Андрей Костин и представители руководства банка рассказали членам КСА о планах по развитию банка в текущих условиях. "Наша главная задача - защитить интересы клиентов, среди которых много акционеров ВТБ, сохранить нашу клиентскую базу, высокий уровень удобства наших продуктов и сервисов. Пока нам это, мне кажется, удается. Понятно, что мы увидим существенные изменения на рынке, но уверен, что ВТБ продолжит быть одним из лидеров банковского сектора, сможет сохранить и улучшить свои позиции", - подчеркнул Костин.
"КСА рассчитывает на продолжение партнерских отношений с банком. Сейчас формируется совершенно новая практика корпоративных отношений, происходят масштабные изменения на банковском рынке. В этих условиях мы готовы всячески способствовать созданию в ВТБ лучшей практики взаимодействия с акционерами, защиты их прав и интересов. Будем вносить инициативы и делиться своей экспертизой. Рассчитываем на встречное движение со стороны банка, его реагирование на наши вопросы и предложения. Уверен, что наше сотрудничество будет способствовать развитию ВТБ и росту его рыночной капитализации", - отметил глава КСА Сергей Гаврилов.
Последние комментарии
Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?
обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.
кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.
Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру
а где-же все-таки деньги?