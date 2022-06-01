Банк "Открытие" и Минтруд России договорились о сотрудничестве

Банк "Открытие" и Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации (Минтруд России) заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков и заместитель президента - председателя правления банка "Открытие" Татьяна Нестеренко.

Соглашение предусматривает создание условий для долгосрочного сотрудничества и взаимодействия в сфере труда и социальной защиты населения, включая возможность банка вносить инициативы по совершенствованию нормативно-правовых актов в сфере труда и социальной защиты.

Достигнуты договоренности по расширению возможностей банковского обслуживания для работников Минтруда и подведомственных организаций, участия в льготных государственных программах ипотечного кредитования и зарплатном проекте, позволяющих получить доступ ко всей линейке продуктов банка на уникальных условиях.

Стороны выразили заинтересованность в проведении совместных обучающих семинаров и круглых столов в рамках согласованных программ. Документ предусматривает возможность участия банка "Открытие" в социальных, культурных мероприятиях и проектах, организованных Минтруда России, в т.ч. поддержку людей с ограниченными возможностями.