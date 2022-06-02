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Предприниматели — клиенты банка "Открытие" — теперь могут подключить СБП в онлайн-банке

САМАРА. 2 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В "Бизнес-портале" — интернет- и мобильном банке "Открытия" для МСБ — появились новые услуги и сервисы. В частности, возможность подключить Систему быстрых платежей.

Система позволит принимать от покупателей средства по QR-коду без затрат на приобретение и установку терминала. Деньги зачисляются на счет за 15 секунд. Преимущества, условия, стоимость и инструкцию для самостоятельной настройки можно найти на странице. Короткую заявку можно оставить в один клик. Банк также улучшил условия торгового эквайринга.

Кроме того, в интернет-банке стало проще управлять счетами. Картотека и ограничения теперь отображаются онлайн, доступны основные сведения, детали и рекомендации. На экране гаджета показывается сумма, которая не оплачена полностью или частично. Клиентам больше не нужно обращаться в банк за разъяснениями по установленным ограничениям: все можно посмотреть самостоятельно и оперативно отреагировать. Как только платеж попадет в картотеку, вся информация автоматически появится в разделе "Мои счета" на соответствующей вкладке:

"Ожидают акцепт" — поступившие платежные требования. Оплатить их можно в ленте "На подпись";
"Ожидают средства" — документы будут исполнены после пополнения счета;
"Ожидают снятия ограничений". Это означает, что на счет наложены ограничения налоговых/таможенных/судебных органов.
Помимо этого, появились новые виды счетов, которые можно открыть онлайн: публичный депозитный счет нотариуса/службы судебных приставов/суда; специальный банковский счет должника для удовлетворения требований кредиторов к застройщику; специальный банковский счет должника для резервирования средств на выплату процентов по вознаграждению арбитражного управляющего.

В "Бизнес-портале" также расширена возможность отзыва платежа. Теперь платеж можно отозвать и в мобильном банке на смартфонах Android. Для этого нужно открыть платеж, нажать "Отозвать платеж" и подтвердить SMS-кодом. Статус запроса отразится в ленте операций.

Мобильное приложение банка "Открытие" стало доступно в NashStore и RuStore — российских магазинах приложений для Android. Новые клиенты банка смогут легко скачать приложение, а действующие — обновить его до последней версии.

Со всеми обновлениями "Бизнес-портала" можно ознакомиться в дайджесте событий.

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru").

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