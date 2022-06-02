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Банк "Открытие": доля вкладов сроком на год в мае увеличилась втрое

САМАРА. 2 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Тренд резкого роста популярности краткосрочных вкладов, наметившийся в марте и апреле, начинает меняться. На фоне стабилизации финансовой ситуации в России в мае доля вкладов в банке "Открытие" сроком на год увеличилась по сравнению с апрелем в три раза — с 8% до 24%.

Наиболее существенно в мае по сравнению с апрелем уменьшилась доля депозитов со сроком шесть месяцев — с 59% до 35%. При этом вклады на три месяца предпочитают все еще значительная доля клиентов — около 40%.

Таким образом, вкладчики постепенно возвращаются к долгосрочному планированию и фиксируют высокие ставки по сбережениям на длительный срок.

Учитывая желание клиентов зафиксировать повышенную доходность по вкладам на более долгий период, банк "Открытие" с 1 июня запустил сезонные вклады "Летний Промо" и "Летний" с максимальной ставкой 10,5% годовых и продленными сроками действия повышенной ставки.

Ставки по вкладам "Летний Промо" и "Летний" выше, чем по классическим депозитам на рынке. При этом максимальная ставка по депозиту установлена не на стандартные три, а на четыре месяца. Получать повышенный доход можно и более долгий срок — банк предлагает разместить средства на "Летнем Промо" и "Летнем" под выгодный процент на 8 месяцев вместо традиционных для банковского рынка шести. То есть, высокая ставка будет действовать на треть дольше, чем обычно.

Открыть вклады "Летний Промо" и "Летний" можно как в офисе банка, так и в дистанционных каналах. Новым клиентам для оформления вклада онлайн достаточно заполнить заявку на получение карты на сайте банка с бесплатной доставкой, установить приложение "Открытия", пополнить карту любым удобным способом и перевести средства на вклад.

Более подробно ознакомиться с условиями по новым вкладам можно на сайте банка.

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru").

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