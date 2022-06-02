ВТБ провел первую сделку по программе поручительств ВЭБ.РФ

ВТБ реализовал первую сделку в рамках новой программы поддержки предприятий реального сектора экономики совместно с ВЭБ.РФ. Финансирование на 350 млн рублей для пополнения оборотных средств будет предоставлено крупнейшему в Краснодарском крае консервному заводу − "Русское поле Албаши" (ГК Ruspole Brands).
Новый инструмент рассчитан на предприятия реального сектора, которые не входят в перечни системообразующих организаций и не относятся к МСП. ВЭБ.РФ предоставляет поручительства в пользу российских банков для обеспечения платежных обязательств заемщиков для пополнения оборотных средств (за исключением рефинансирования ранее полученных кредитов и займов и выплаты дивидендов) на срок до одного года, а также для завершения реализации инвестиционных проектов, в том числе объектов коммерческой недвижимости на срок до трех лет. Максимальная сумма кредита под поручительство составляет 10 млрд рублей.
"Партнерство с ВЭБ.РФ по расширенной программе предоставления поручительств увеличит число получателей господдержки. В первую очередь она направлена на производственные компании, которые сегодня перестраивают многие процессы и несут дополнительные расходы. Финансирование под поручительства ВЭБ.РФ позволит им продолжать активное развитие в новых условиях", − отметил Руслан Еременко, руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса − старший вице-президент ВТБ.
Последние комментарии
Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?
обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.
кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.
Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру
а где-же все-таки деньги?