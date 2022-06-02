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"Открытие Инвестиции" представили онлайн-игру по финансовой грамотности для детей

САМАРА. 2 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Открытие Инвестиции" (совместный бренд "Открытие Брокер" и УК "Открытие", входящих в группу банка "Открытие") ко Дню защиты детей представил увлекательную онлайн-игру — финансовый космоквест. Игра, ориентированная на детей 8-10 лет, поможет им освоить основы финансовой грамотности.

Финансовый космоквест — онлайн-игра, в которой ребятам предстоит помочь космическому ученому вернуться домой после крушения его корабля в галактике Финансов. Участников ждут космические приключения в поисках утерянных деталей корабля, встреча с инопланетянами и задания, которые потребуют смекалки и умения принимать нестандартные решения.

Космоквест построен по принципу викторины — в игре шесть этапов, каждый из которых включает тесты по финансовой грамотности. Решая задания, ребята познакомятся с основами финансовой грамотности и узнают, как планировать бюджет, управлять доходами и расходами, копить на покупки и защитить себя от мошенников.

Игра предложит участнику выбрать персонажа, которым ребенок будет управлять, открывая планету за планетой, накапливая баллы и получая награды. Прогресс участника сохраняется, игра позволяет начать прохождение на компьютере, а затем продолжить на планшете или ноутбуке и наоборот. Для входа в игру достаточно один раз зарегистрироваться по номеру телефона взрослого.

Успешное прохождение игры позволит родителям участника получить приятный бонус — сертификат магазина "Детский мир" номиналом 1000 рублей в программе лояльности. Для получения бонуса необходимо зарегистрироваться в игре и открыть брокерский счет в "Открытие Инвестиции".

"Умение применять ключевые финансовые навыки на практике — залог финансового благополучия ребенка во взрослой жизни. Поэтому начинать обучение этим навыкам надо с самого детства. Ребенок постигает мир через игру — и наш финансовый космоквест поможет увлечь ребят темой финансовой грамотности, научит управлять своим бюджетом и грамотно распоряжаться деньгами. Кроме того, наша финансовая игра еще и отличный вариант семейного досуга, который позволит родителям с пользой провести время с ребенком, освежить собственные финансовые знания и, возможно, самим узнать что-то новое", — говорит Аиша Кубезова, заместитель генерального директора "Открытие Инвестиции" по маркетингу и цифровым каналам продаж.

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru").

"Открытие Инвестиции" — бренд, объединяющий продукты "Открытие Брокер" и УК "Открытие" на единой онлайн-витрине. Главная задача бренда — предлагать клиентам максимально широкий спектр инвестиционных решений. Синергия компетенций, ресурсов, инфраструктуры и разработок компаний в рамках единого пространства позволяет обеспечить широкий спектр финансовых предложений для всех категорий инвесторов. "Открытие Инвестиции" (на рынке с 1995 года), на протяжении многих лет входит в число ведущих операторов торгов Московской биржи: объём операций на фондовом рынке за 2021 г. превысил 13,7 трлн рублей, а число обслуживаемых клиентов — 417 тыс. Компания имеет максимальный рейтинг надёжности на уровне "ААА.ru.iv", ежегодно подтверждая его с 2010 года.

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