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"Открытие Инвестиции" запустили фонд с промежуточными выплатами

САМАРА. 2 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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УК "Открытие" (бренд "Открытие Инвестиции") запустила открытый паевой инвестиционный фонд "Открытие — Сбалансированный Рантье", предполагающий промежуточные выплаты купонов и дивидендов. Таким образом, у инвесторов появляется возможность получать инвестиционный доход на постоянной основе.

ПИФ "Открытие — Сбалансированный Рантье" — один из первых фондов на российском рынке, который даст возможность получать регулярный ежеквартальный доход за счет дивидендов и купонов без комиссий, возникающих при продаже паев.

Регулярные выплаты позволят инвесторам:

  • получать инвестиционный доход без комиссий, возникающих при продаже паев;
  • наглядно видеть результаты управления, получая средства на свой банковский счет;
  • самостоятельно принимать решение о распределении полученных средств: реинвестировать полученный промежуточный доход для максимального результата инвестирования или использовать в личных целях.

Инвесторы фонда "Открытие — Сбалансированный Рантье" получат готовый диверсифицированный портфель под управлением профессионалов из бумаг крупнейших российских компаний ("Лукойл", "Газпром", "АЛРОСА", "Роснефть" и др.). В портфель включены акции компаний, которые потенциально могут осуществлять и увеличивать дивидендные выплаты при различных макроэкономических условиях, а также облигации надежных эмитентов с доходностью к погашению, превышающей ставки по рублевым депозитам.

Благодаря тому, что в фонд входят только отраслевые лидеры, у клиентов появляется возможность зарабатывать на росте ключевых игроков рынка, а диверсификация вложений снижает потенциальные риски.

Напомним, инвестор может освободить доход от налога при владении паями более трёх лет (доход от инвестиций должен быть не больше 3 млн рублей в год, то есть платить налог придется, только если клиент заработает на инвестициях больше 9 млн рублей за три года).

Евгений Горбунов, начальник отдела инвестиционных продуктов и технологий УК "Открытие" ("Открытие Инвестиции"):

"Мы давно видим потребность инвесторов получать регулярную доходность в течение всего срока инвестирования. В первую очередь данный подход интересен тем, кто использует инструменты с периодическим получением доходов — депозиты, накопительные счета, облигации с купонными или акции с дивидендными выплатами.

Благодаря изменениям в федеральном законе "Об инвестиционных фондах", вступившим в силу в этом году, мы смогли создать продукт, отвечающий таким запросам — ПИФ "Открытие — Сбалансированный Рантье". Если раньше клиенты могли заработать только при продаже паев, теперь выплаты купонов и дивидендов можно получить напрямую на свой банковский счет. Это позволит инвестору иметь регулярный доход без необходимости совершать какие-либо действия".

Оформить паи фонда можно в личном кабинете УК "Открытие", а также в офисах банка "Открытие".

"Открытие Инвестиции" — бренд, объединяющий продукты "Открытие Брокер" и УК "Открытие" на единой онлайн-витрине. Главная задача бренда — предлагать клиентам максимально широкий спектр инвестиционных решений. Синергия компетенций, ресурсов, инфраструктуры и разработок компаний в рамках единого пространства позволяет обеспечить широкий спектр финансовых предложений для всех категорий инвесторов.

ООО УК "ОТКРЫТИЕ" создана в 2000 году и предлагает широкий спектр инвестиционных услуг. Ключевые направления деятельности: управление активами паевых инвестиционных фондов, индивидуальные инвестиционные счета, оказание услуг доверительного управления, инвестирование средств НПФ, страховых компаний, эндаумент-фондов. Индивидуальный рейтинг надежности Рейтингового агентства "Эксперт РА" — "А++" (наивысший уровень надежности и качества услуг).

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru").

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