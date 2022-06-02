"Открытие Инвестиции" запустили фонд с промежуточными выплатами

УК "Открытие" (бренд "Открытие Инвестиции") запустила открытый паевой инвестиционный фонд "Открытие — Сбалансированный Рантье", предполагающий промежуточные выплаты купонов и дивидендов. Таким образом, у инвесторов появляется возможность получать инвестиционный доход на постоянной основе.

ПИФ "Открытие — Сбалансированный Рантье" — один из первых фондов на российском рынке, который даст возможность получать регулярный ежеквартальный доход за счет дивидендов и купонов без комиссий, возникающих при продаже паев.

Регулярные выплаты позволят инвесторам:

получать инвестиционный доход без комиссий, возникающих при продаже паев;

наглядно видеть результаты управления, получая средства на свой банковский счет;

самостоятельно принимать решение о распределении полученных средств: реинвестировать полученный промежуточный доход для максимального результата инвестирования или использовать в личных целях.

Инвесторы фонда "Открытие — Сбалансированный Рантье" получат готовый диверсифицированный портфель под управлением профессионалов из бумаг крупнейших российских компаний ("Лукойл", "Газпром", "АЛРОСА", "Роснефть" и др.). В портфель включены акции компаний, которые потенциально могут осуществлять и увеличивать дивидендные выплаты при различных макроэкономических условиях, а также облигации надежных эмитентов с доходностью к погашению, превышающей ставки по рублевым депозитам.

Благодаря тому, что в фонд входят только отраслевые лидеры, у клиентов появляется возможность зарабатывать на росте ключевых игроков рынка, а диверсификация вложений снижает потенциальные риски.

Напомним, инвестор может освободить доход от налога при владении паями более трёх лет (доход от инвестиций должен быть не больше 3 млн рублей в год, то есть платить налог придется, только если клиент заработает на инвестициях больше 9 млн рублей за три года).

Евгений Горбунов, начальник отдела инвестиционных продуктов и технологий УК "Открытие" ("Открытие Инвестиции"):

"Мы давно видим потребность инвесторов получать регулярную доходность в течение всего срока инвестирования. В первую очередь данный подход интересен тем, кто использует инструменты с периодическим получением доходов — депозиты, накопительные счета, облигации с купонными или акции с дивидендными выплатами.

Благодаря изменениям в федеральном законе "Об инвестиционных фондах", вступившим в силу в этом году, мы смогли создать продукт, отвечающий таким запросам — ПИФ "Открытие — Сбалансированный Рантье". Если раньше клиенты могли заработать только при продаже паев, теперь выплаты купонов и дивидендов можно получить напрямую на свой банковский счет. Это позволит инвестору иметь регулярный доход без необходимости совершать какие-либо действия".

Оформить паи фонда можно в личном кабинете УК "Открытие", а также в офисах банка "Открытие".