Банк "Открытие" улучшил условия начисления процентов на остаток по картам для пенсионеров

Банк "Открытие" изменил условия начисления процентов на остаток по дебетовым и зарплатным картам Opencard "Мир" для пенсионеров с пенсионными зачислениями. Увеличены процентные ставки и пороговые значения для начисления процентов на минимальный остаток на счете.

По новым условиям клиенты будут получать до 5% годовых, ранее ставка составляла 4%. Максимальный порог начисления увеличен с 20 тысяч до 200 тысяч рублей.

Первую выплату процентов по обновленным условиям клиенты получат уже 30 июня.

Пенсионерам, получающим пенсионные зачисления на дебетовые и зарплатные Opencard "Мир", доступны также дополнительные привилегии: кешбек до 2% (до 3% для премиальных клиентов), снятие наличных без комиссии в любом банкомате, льготы по стоимости уведомлений по карте (sms - 59 рублей, push pro - 59 рублей, push - 0 рублей), бесплатный сервис "Пенсионный консьерж".

Подробнее об условиях обслуживания пенсионеров можно прочитать сайте банка.