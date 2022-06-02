Банк "Открытие" улучшил условия начисления процентов на остаток по картам для пенсионеров

Банк "Открытие" изменил условия начисления процентов на остаток по дебетовым и зарплатным картам Opencard "Мир" для пенсионеров с пенсионными зачислениями. Увеличены процентные ставки и пороговые значения для начисления процентов на минимальный остаток на счете.
По новым условиям клиенты будут получать до 5% годовых, ранее ставка составляла 4%. Максимальный порог начисления увеличен с 20 тысяч до 200 тысяч рублей.
Первую выплату процентов по обновленным условиям клиенты получат уже 30 июня.
Пенсионерам, получающим пенсионные зачисления на дебетовые и зарплатные Opencard "Мир", доступны также дополнительные привилегии: кешбек до 2% (до 3% для премиальных клиентов), снятие наличных без комиссии в любом банкомате, льготы по стоимости уведомлений по карте (sms - 59 рублей, push pro - 59 рублей, push - 0 рублей), бесплатный сервис "Пенсионный консьерж".
Подробнее об условиях обслуживания пенсионеров можно прочитать сайте банка.
Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru").