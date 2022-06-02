Энергетики "Т Плюс" рассказали юным самарцам об энергобезопасности в День защиты детей

Сотрудники "Т Плюс" организовали в парке им. Ю.А.Гагарина интерактивный праздник в честь Дня защиты детей. Энергетики напомнили юным самарцам и их родителям об обязательных правилах безопасности вблизи от энергетических объектов и поделились советами по энергосбережению.
Желающие вместе со сказочным персонажем Теплославом собирали панно из гигантских кубиков. В ходе игры участники узнавали, откуда берется тепло, как оно приходит в квартиры и как можно сэкономить энергоресурсы в домашних условиях. Собранные картинки знакомили горожан с правилами безопасности вблизи от нергетических объектов - теплотрасс, подземных тепловых камер и мест ремонтных работ. В общей сложности интерактивную площадку "Т Плюс" посетило около 400 юных жителей Самары.
"Впереди у детей долгожданные летние каникулы. Знание обязательных правил энергобезопасности позволит школьникам запомнить этот период веселым, увлекательным и избежать неприятностей и травм", - отметила руководитель регионального центра стратегических коммуникаций ПАО "Т Плюс" в Самаре Ольга Воробьева.
Все гости интерактивной площадки "Т Плюс" получили памятные подарки от энергетиков - книжки-раскраски, магниты и значки с советами по безопасности тепла и рациональному использованию энергоресурсов.
Последние комментарии
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается