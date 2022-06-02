Энергетики "Т Плюс" рассказали юным самарцам об энергобезопасности в День защиты детей

Сотрудники "Т Плюс" организовали в парке им. Ю.А.Гагарина интерактивный праздник в честь Дня защиты детей. Энергетики напомнили юным самарцам и их родителям об обязательных правилах безопасности вблизи от энергетических объектов и поделились советами по энергосбережению.

Желающие вместе со сказочным персонажем Теплославом собирали панно из гигантских кубиков. В ходе игры участники узнавали, откуда берется тепло, как оно приходит в квартиры и как можно сэкономить энергоресурсы в домашних условиях. Собранные картинки знакомили горожан с правилами безопасности вблизи от нергетических объектов - теплотрасс, подземных тепловых камер и мест ремонтных работ. В общей сложности интерактивную площадку "Т Плюс" посетило около 400 юных жителей Самары.

"Впереди у детей долгожданные летние каникулы. Знание обязательных правил энергобезопасности позволит школьникам запомнить этот период веселым, увлекательным и избежать неприятностей и травм", - отметила руководитель регионального центра стратегических коммуникаций ПАО "Т Плюс" в Самаре Ольга Воробьева.

Все гости интерактивной площадки "Т Плюс" получили памятные подарки от энергетиков - книжки-раскраски, магниты и значки с советами по безопасности тепла и рациональному использованию энергоресурсов.