16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
США ввели санкции против самарского банка "Спутник" Банк России предупреждает самарцев о мошеннических схемах Societe Generale продает Росбанк "Интерросу" Компания Алексея Ушамирского выкупила долги перед Газбанком на 1,5 млрд рублей Розничный бизнес РСХБ показывает ускоренный рост

Банки Финансы

ВТБ запустил стриминговую платформу на портале "Ближе к делу"

САМАРА. 2 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 212
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

ВТБ запустил стриминговую платформу на информационно-обучающем портале для предпринимателей "Ближе к делу". Решение позволит банку проводить прямые эфиры и мероприятия без использования сторонних приложений, повысить стабильность и надежность трансляций, а также увеличить число одновременных участников просмотра.

Сервис реализован на базе решения компании-участника Акселератора ВТБ EdgeЦентр, сейчас − резидента "Сколково". Команда проекта разработала для портала ВТБ индивидуальное решение на основе различных IT-компонентов, которое позволило добиться сокращения задержек в трансляциях, а также вести рестриминг в Telegram и ВКонтакте. В трансляциях появились разработанный с нуля модерируемый чат, эмодзи и другие новые функции − демонстрация презентаций, запись, пользовательские заставки и обратный отсчет до эфира.

"Мы продолжаем развивать обучающие бизнес-программы и повышать удобство пользователей портала "Ближе к делу". Благодаря новой разработке предприниматели могут, не покидая сайт, подключаться к прямому эфиру, общаться с лектором в чате и получать уведомления с напоминанием о начале события. Это позволит повысить эффективность процесса обучения для всех, кто хочет получить новые знания и навыки, необходимые для старта и развития бизнеса", − отметил Спартак Солонин, руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ.

"Мы разработали уникальное решение, которое позволяет ВТБ выстраивать коммуникацию со своей аудиторией на собственной платформе, без использования сторонних приложений. При этом наш сервис имеет отличный функционал и способен закрывать все бизнес-потребности банка, что является преимуществом по сравнению с менее гибкими "коробочными" сервисами для стриминга", − комментирует Михаил Шурыгин, генеральный директор EdgeЦентр.

На портале ВТБ "Ближе к делу" предприниматели могут получить знания и навыки, необходимые для старта и развития бизнеса на любом этапе. Пользователям доступны бесплатные курсы и вебинары, статьи и новости на актуальные темы, истории успеха клиентов банка, лайфхаки, а также подборки и обзоры сервисов для бизнеса. В марте ВТБ запустил серию бесплатных вебинаров для руководителей и собственников всех сфер бизнеса, чтобы помочь им адаптироваться к работе в текущих условиях. Приглашенные эксперты дали рекомендации о первоочередных действиях, поддержании мотивации команды и дальнейшей стратегии. Записи вебинаров доступны на портале kdelu.vtb.ru.

Гид потребителя

Последние комментарии

Alexander Sakharov 24 марта 2022 16:23 ПСБ: Курс доллара может опуститься к 95 рублям

Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?

Дмитрий Орлов 21 сентября 2021 07:38 Международный правовой банковский форум Сбера в третий раз пройдет в Самаре

обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.

Влад Усов 28 июля 2021 14:50 Личный опыт: кофе — новый повод зайти в офис Сбербанка

кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.

Sergey Gurichev 15 августа 2018 14:18 Сбербанк первым в России запустил сервис видеосурдоперевода в своих офисах

Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру

Александр Калинов 11 августа 2017 07:05 Волго-Камский банк намерен войти в реестр кредиторов Владимира Чекмарева

а где-же все-таки деньги?

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3