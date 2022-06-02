Жителя Отрадного будут судить за содержание наркопритона

Прокуратура Отрадного утвердила обвинение по уголовному делу местного жителя о содержании наркопритона. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
По версии следствия, в 2021 г. мужчина предоставлял наркоманам комнату для употребления запрещенных веществ.
Уголовное дело направлено в городской суд.
Последние комментарии
М-да 🤦♂️
Почему СМИ преувеличивать и врут. По поводу информации об убийстве. Неразобравшись непешите. Или на вас в суд подать
В Китае виновные получили бы реальные сроки или расстрел, а в России коррупция непобедима...
Что то даже и не удивляюсь.
а вы у него делали откликнитесь напишите мне