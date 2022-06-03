БК "Самара" подписал молодых баскетболистов

В четверг, 2 июня, трое воспитанников тольяттинского баскетбола подписали контракты с БК "Самара", сообщает пресс-служба клуба. В состав команды вошли форвард Дмитрий Афонин (трехлетнее соглашение), защитники Егор Чирков и Егор Шапошников (однолетние контракты).

18-летний Афонин минувший сезон начал в составе команды "Самара-ДЮБЛ", но затем получил возможность проявить себя и в молодежке. В первенстве ДЮБЛ он в среднем за матч набирал 10,4 очка и делал 8,2 подбора, в Единой молодежной лиге ВТБ - 5,4 очка и 3,4 подбора.

Чирков и Шапошников, которым в сентябре исполнится по 17 лет, выступали в первенстве ДЮБЛ за команду тольяттинской СШОР №2. Чирков в среднем за матч набирал 5,5 очка и делал 2,3 подбора, Шапошников - 18,3 очка и 4,2 подбора.