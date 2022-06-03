Кредит наличными на автомобиль банка "Открытие" признан одним из лучших на рынке

Банк "Открытие" вошел в тройку банков с лучшими условиями по кредиту наличными на покупку подержанного автомобиля в мае 2022 года, по версии финансового маркетплейса "Выберу.ру". Получить необходимую сумму клиенты банка могут по ставке от 7,5% годовых на весь срок кредитования.

Аналитики "Выберу.ру" проанализировали продукты 50 крупнейших банков страны по объемам розничного кредитования и рассчитали 18 наиболее выгодных заемщикам предложений для покупки подержанного автомобиля. В исследовании в первую очередь сравнивались размер процентной ставки, ежемесячных платежей и полная стоимость кредита. В расчет включались также сумма и срок. Дополнительно рассматривались надежность банка, преимущества для зарплатных клиентов, условия досрочного погашения, отсутствие комиссий и скрытых выплат, возможность оформления онлайн, количество программ страхования и возможность их выбора, размер первоначального взноса и ограничения по возрасту автомобиля.

По всем этим параметрам кредит наличными на покупку автомобиля банка "Открытие" вошел в топ-3 лучших на рынке.

Кредит наличными на автомобиль в банке "Открытие" можно оформить по ставке от 7,5% годовых. Максимальная сумма кредита - 5 млн рублей. Срок кредитования - до 5 лет, первоначальный взнос, залог и страхование не требуются. Подать заявку на кредит можно как в офисе, так и онлайн, решение банк примет за три минуты.

Полный список всех условий и преимуществ потребительского кредита на автомобиль доступен на сайте банка.

Выберу.ру" (www.vbr.ru) входит в тройку крупнейших финансовых маркетплейсов России и регулярно публикует рейтинги финансовых продуктов.