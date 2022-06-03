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Чрезвычайные происшествия Происшествия

В Новокуйбышевске мужчина попал под поезд

САМАРА. 3 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 2 июня, на станции Новокуйбышевск под пассажирский поезд Санкт-Петербург - Оренбург попал 40-летний местный житель. Об этом сообщили в Центральном межрайонном СУ на транспорте СК РФ.

Машинист поезда тормозил и сигналил, но столкновения избежать не удалось. Пострадавшего доставили в больницу.

Центральное МСУ на транспорте СК России начало проверку.

В Центральном МСУТ СК РФ напоминают о правилах безопасности на железнодорожном транспорте.

"Основными причинами травмирования граждан железнодорожным подвижным составом и поражения током от контактной сети являются незнание и нарушение правил безопасности при нахождении в зоне железнодорожных путей, нахождение в опасной зоне в состоянии алкогольного опьянения, неоправданная спешка и беспечность, использование гаджетов, желание сделать эффектное селфи, нежелание пользоваться переходными мостами, тоннелями и настилами, а порой озорство, хулиганство и игры, как на железнодорожных путях, так и на прилегающей к ним территории", - поясняют следователи.

Гид потребителя

Последние комментарии

brat Goronflo 15 ноября 2021 10:51 На реке Самара под Южным мостом катер столкнулся с резиновой лодкой

И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!

Екатерина Славкина 09 апреля 2021 15:29 Житель Самарской области решил пройти через затопленную плотину и погиб

Это наш сосед. Всему виной местные власти!Не первый год просим их отремонтировать плотину, т.к. за ней живут семья ветеранов, семьи с маленькими детьми, также за ней находиться колодец, на который приезжают жители деревни за питьевой водой.Во время весенне-осеннего паводка к улице, находящейся за плотиной, нет никакой возможности пробраться в течении 2-х недель.Улица не оснащена газопроводом и водоснабжением, отсутствие проезда к ней делает невозможным доставку газа, топлива и прочего. Самое главное-в случае экстренной ситуации к домам не сможет добраться ни скорая, ни пожарная службы!Надеемся, что хотя бы ценой человеческой жизни власти решат данную проблему.

Дмитрий Миленин 29 августа 2018 18:28 На реке Самара под Южным мостом катер столкнулся с резиновой лодкой

ну и вот.. нужно ГИБДД для рек и озёр.. и ОСАГО тоже

Антон Петров 05 августа 2018 07:39 На Волге у Самары пассажирка лодки получила перелом позвоночника

Ну а зарегистрированные перевозчики, конечно, людей не калечат и не тонут. А не, ошибочка. Зарегистрированная Булгария сделала 122 трупа и затонула. УПС.

Anders Midnatt 16 июля 2018 16:11 Юная самарчанка ради селфи перелезла через перила ж/д моста и упала на провода, получив удар током

Вот и нечего лазить где попало.

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