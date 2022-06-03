В Новокуйбышевске мужчина попал под поезд

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В четверг, 2 июня, на станции Новокуйбышевск под пассажирский поезд Санкт-Петербург - Оренбург попал 40-летний местный житель. Об этом сообщили в Центральном межрайонном СУ на транспорте СК РФ.