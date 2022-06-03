В Новокуйбышевске мужчина попал под поезд

В четверг, 2 июня, на станции Новокуйбышевск под пассажирский поезд Санкт-Петербург - Оренбург попал 40-летний местный житель. Об этом сообщили в Центральном межрайонном СУ на транспорте СК РФ.
Машинист поезда тормозил и сигналил, но столкновения избежать не удалось. Пострадавшего доставили в больницу.
Центральное МСУ на транспорте СК России начало проверку.
В Центральном МСУТ СК РФ напоминают о правилах безопасности на железнодорожном транспорте.
"Основными причинами травмирования граждан железнодорожным подвижным составом и поражения током от контактной сети являются незнание и нарушение правил безопасности при нахождении в зоне железнодорожных путей, нахождение в опасной зоне в состоянии алкогольного опьянения, неоправданная спешка и беспечность, использование гаджетов, желание сделать эффектное селфи, нежелание пользоваться переходными мостами, тоннелями и настилами, а порой озорство, хулиганство и игры, как на железнодорожных путях, так и на прилегающей к ним территории", - поясняют следователи.