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Нефтехимия ТЭК

Тольяттиазот в седьмой раз стал "Благотворителем года" в Тольятти

ТОЛЬЯТТИ. 3 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ПАО "ТОАЗ" (Тольяттиазот) — один из ведущих производителей минеральных удобрений в России и одно из градообразующих предприятий Тольятти — вновь стал победителем общегородского конкурса "Благотворитель года".

Фото: предоставлено ПАО "Тольяттиазот"

Тольяттиазот участвует в конкурсе с 2015 года и уже седьмой год подряд получает признание как организатор крупных благотворительных и социальных проектов.

Городской конкурс "Благотворитель года", организованный ГБФ "Фонд Тольятти", направлен на возрождение и сохранение исторических традиций благотворительности в России, Самарской области, городе Тольятти. Церемония награждения победителей традиционно состоялась на торжественном приеме главы Тольятти Николая Ренца в честь Дня города.

В 2021 году Тольяттиазот направил на благотворительные проекты 10 млн рублей, а размер спонсорской помощи составил 1,25 млн рублей. Предприятие оказывает благотворительную и спонсорскую помощь по ключевым направлениям: экология, спорт и здоровый образ жизни, образование и просвещение, культура, поддержка социально незащищенных слоев населения. В 2021 году завод оказал финансовую помощь более чем 30 организациям. Несмотря на ситуацию с пандемией, продолжил реализацию собственной грантовой программы "Химия Добра": в 2021 году были реализованы 22 проекта, общая сумма поддержки которых превысила 3 млн рублей.

ПАО "ТОАЗ" поддержал ряд проектов по благоустройству городской инфраструктуры — восстановление детской площадки и организации парковочных мест, а также установил несколько детских игровых комплексов на территории Комсомольского района и оказал финансовую помощь в размере 800 тысяч рублей проекту строительства сквера им. Вадима Леванова.

"Тольяттиазот продолжает быть для родного города активным меценатом: улучшает инфраструктуру образовательных учреждений, благоустраивает общественные территории, организовывает просветительские и экологические проекты. Социальная и благотворительная деятельность предприятия не только гарантирует сотрудникам комфортные условия, но и повышает качество жизни всех жителей ключевого региона присутствия. Уже седьмой год подряд помощь Тольяттиазота высоко оценивается городским сообществом, и мы и дальше будем помогать развивать местную инфраструктуру и поддерживать социально-значимые инициативы", — отметил генеральный директор ПАО "ТОАЗ" Анатолий Шаблинский.

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