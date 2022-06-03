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ДТП Происшествия

Пассажирский поезд столкнулся с легковушкой около Самарской области

САМАРА. 3 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 3 июня, в 8:44 на 1287 км перегона Заглядино - Бугуруслан на нерегулируемом железнодорожном переезде в с. Завьяловка Оренбургской области произошло ДТП. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте.

Пассажирский поезд Уфа - Анапа столкнулся с Chevrolet Lanos под управлением 51-летней местной жительницы.

Автомобилистку с множественными переломами доставили в центральную районную больницу. Поезд отправился по маршруту. Задержка составила 45 минут.

По факту инцидента ведется проверка.

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