Пассажирский поезд столкнулся с легковушкой около Самарской области

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В пятницу, 3 июня, в 8:44 на 1287 км перегона Заглядино - Бугуруслан на нерегулируемом железнодорожном переезде в с. Завьяловка Оренбургской области произошло ДТП. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте.