Пассажирский поезд столкнулся с легковушкой около Самарской области

В пятницу, 3 июня, в 8:44 на 1287 км перегона Заглядино - Бугуруслан на нерегулируемом железнодорожном переезде в с. Завьяловка Оренбургской области произошло ДТП. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте.
Пассажирский поезд Уфа - Анапа столкнулся с Chevrolet Lanos под управлением 51-летней местной жительницы.
Автомобилистку с множественными переломами доставили в центральную районную больницу. Поезд отправился по маршруту. Задержка составила 45 минут.
По факту инцидента ведется проверка.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...