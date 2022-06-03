Энергетики "Т Плюс" дали школьникам советы по безопасности в период летних каникул

Сотрудники "Т Плюс" провели уроки энергобезопасности для учеников 3 класса ГБНОУ Самарской области "Академия для одаренных детей (Наяновой)". Мероприятие прошло в рамках большой межрегиональной программы "Безопасность тепла" и в поддержку всероссийского фестиваля #ВместеЯрче.

Энергетики рассказали ребятам, каких обязательных правил нужно придерживаться в период летних каникул, особенно вблизи энергообъектов — теплотрасс и мест производства на них ремонтных работ. Вместе со сказочным героем Теплославом школьники складывали тематические пазлы, отвечали на вопросы веселой викторины и соревновались в эстафете.

"В форме веселых игр и увлекательных викторин мы стараемся обратить внимание школьников и их родителей на необходимость соблюдения простых правил на улицах родного города. Не приближайтесь к местам парений, не заходите за ограждения мест ремонтных работ, не наступайте даже на закрытые крышки люков. Соблюдение этих простых правил поможет уберечь школьников от неприятностей и травм", — отметила руководитель регионального центра стратегических коммуникаций ПАО "Т Плюс" в Самаре Ольга Воробьева.

По завершении урока безопасности каждый участник получил памятные подарки от "Т Плюс".