"КуйбышевАзот" признан благотворителем года

"КуйбышевАзот" стал победителем городского конкурса "Благотворитель года — 2021", получив признание городского сообщества и высокую оценку реализации своих благотворительных проектов. Награждение победителей конкурса состоялось в рамках торжественного приема главы города накануне Дня города.

Предприятие работает практически по всем направлениям благотворительной деятельности, поддерживая нуждающихся и помогая развиваться талантливой молодежи. В активе "КуйбышевАзота" целый рад образовательных и культурных проектов, благоустройство территорий и экологические инициативы, развитие детского спорта и формирование комфортной городской среды. В период пандемии предприятие оказало поддержку медикам и медицинским учреждениям города, делая свой вклад в борьбу с COVID-19.

Благотворительность на "КуйбышевАзоте" имеет свои сформировавшиеся традиции. На предприятии работает уникальная по охвату программа частных пожертвований сотрудников, которые охотно принимают в ней участие, помогая тем, кто действительно нуждается в поддержке.

Силами заводчан в 2021 году высажены молодые деревца на 6 Га тольяттинского леса, а всего в шефстве предприятия находится 49 га, на которых не только был высажен молодой лес, но и ведется уход за ним.

Традиционно награждение победителей городского конкурса по итогам 2021 года прошло накануне празднования Дня города, на приеме главы г. о. Тольятти, где Николай Ренц поздравил победителей и вручил символ благотворительности генеральному директору ПАО "КуйбышевАзот" Александру Герасименко, который в частности отметил, что благотворительность объединяет городское сообщество, а общими усилиями можно и нужно реализовывать идеи и проекты, способные изменить к лучшему жизнь нашего города и его жителей.