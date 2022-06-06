16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
74-летнюю самарчанку снова попытались отправить за решетку за похищение внучки Самарчанка, желая заработать в Интернете, потеряла более 29 тыс. рублей Жителя Самарской области будут судить за покушение на жизни трех женщин Мошенники украли у самарца биткоины на 12,5 млн рублей Прокуратура: ФКР подделал протокол собрания жильцов для продления сроков ремонта

Преступления Происшествия

Самарчанка, желая заработать в Интернете, потеряла более 29 тыс. рублей

САМАРА. 6 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 67
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самаре 22-летняя жительница, работающая продавцом у индивидуального предпринимателя, нашла в сети Интернет сайт псевдоброкерской компании. Ознакомившись с правилами, девушка сообщила менеджеру о своей готовности зарабатывать с помощью криптовалюты.

Затем на указанные лжеброкером счета она отправила более 29 тыс. рублей. После этого собеседник перестал выходить на связь.

Осознав, что ее обманули, девушка сообщила о произошедшем в полицию. В настоящее время возбуждено уголовное дело, сообщает ГУ МВД по Самарской области. 

Гид потребителя

Последние комментарии

Сергей Кручинов 12 мая 2022 06:04 ФСБ задержала главу Госинспекции строительного надзора Самарской области

М-да 🤦‍♂️

Michail Kuchurin 19 апреля 2022 18:06 Сельчанина из Самарской области обвиняют в убийстве пришедшего требовать долг

Почему СМИ преувеличивать и врут. По поводу информации об убийстве. Неразобравшись непешите. Или на вас в суд подать

Александр Товбин 12 апреля 2022 17:55 Уголовное дело ректора СамГУПС о нецелевом расходовании средств прекращено

В Китае виновные получили бы реальные сроки или расстрел, а в России коррупция непобедима...

Али Оно 20 марта 2022 13:23 Экс-полицейского из Самары обвиняют в фальсификации доказательств

Что то даже и не удивляюсь.

۩ Виталi2 ۩成功 ✭ ✮ ✯ 31 января 2022 20:41 На самарского пластического хирурга завели уголовное дело после операции по увеличению груди

а вы у него делали откликнитесь напишите мне

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3