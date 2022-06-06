Самарчанка, желая заработать в Интернете, потеряла более 29 тыс. рублей

В Самаре 22-летняя жительница, работающая продавцом у индивидуального предпринимателя, нашла в сети Интернет сайт псевдоброкерской компании. Ознакомившись с правилами, девушка сообщила менеджеру о своей готовности зарабатывать с помощью криптовалюты.

Затем на указанные лжеброкером счета она отправила более 29 тыс. рублей. После этого собеседник перестал выходить на связь.

Осознав, что ее обманули, девушка сообщила о произошедшем в полицию. В настоящее время возбуждено уголовное дело, сообщает ГУ МВД по Самарской области.