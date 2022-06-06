Кредитную карту банка "Открытие" теперь можно заказать через финансовый маркетплейс "Выберу.ру"

Сервис "Выберу.ру" автоматизирует подбор кредитной карты "Открытия" и позволяет моментально отправить заявку в банк.

Финансовый маркетплейс "Выберу.ру" и банк "Открытие" запустили API-интеграцию для ускоренного подбора и оформления кредитной карты. Подать заявку на карту можно дистанционно, без посещения банка.

Сервис подбора кредитной карты на "Выберу.ру" проверяет кредитную историю заемщика и показывает ему релевантные продукты. Пользователь заполняет единую онлайн-анкету с контактными данными, и она моментально поступает в банк. На оформление заявки уходит не более 7 минут.

Быстрая и безопасная передача информации обеспечивается за счет API-протокола. Предварительная проверка данных на стороне сервиса ускоряет процесс принятия банком решения по заявке, позволяя тратить меньше времени на верификацию.

"Единая заявка на кредитную карту удобна для пользователей тем, что помогает им получить персонализированную подборку предложений банков. Сегодня она учитывает продукты нескольких кредитных организаций, среди которых теперь и предложения банка "Открытие", — рассказала Юлия Деньгина, директор по продукту "Выберу.ру". — При этом пользователю не нужно искать понравившийся продукт на сайте банка, процесс выбора и подачи заявки происходит у нас в режиме одного окна".

"Сервис подбора кредитной карты "Выберу.ру" повышает доступность наших продуктов для интернет-пользователей и уменьшает количество шагов, необходимых для их оформления. Мы постоянно работаем с партнерами, чтобы предложить держателям наших карт не только привлекательные ценовые условия, но и сделать сам процесс получения продукта максимально простым и комфортным", — добавила Юлия Коробова, начальник управления омниканальных продаж и сервиса банка "Открытие".