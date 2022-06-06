В Самаре скоростной поезд "Ласточка" насмерть сбил мужчину

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В воскресенье, 5 июня, на ж/д станции Царевщина в Самаре погиб 46-летний мужчина. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщила старший следователь Самарского СО на транспорте Центрального МСУТ СК РФ Светлана Шатохина.