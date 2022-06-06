ТОАЗ в 2021 г. направил более 320 млн рублей на охрану окружающей среды

ПАО "ТОАЗ" (Тольяттиазот) — один из ведущих производителей минеральных удобрений в России и одно из градообразующих предприятий Тольятти — направило в 2021 г. на экологическую деятельность 324,3 млн рублей.

За период с 2019 по 2021 гг. этот показатель превысил 1,1 млрд руб. (эта сумма не включает капитальные вложения и инвестиции в модернизацию и техническое перевооружение производственных мощностей, которые с 2012 г. превысили 51 млрд рублей).

Природоохранная стратегия ПАО "ТОАЗ" направлена на повышение надежности эксплуатации оборудования за счет программы модернизации, совершенствования системы экологического мониторинга и контроля за состоянием атмосферного воздуха, воды и почвы, сокращения техногенного воздействия на окружающую среду и компенсации воздействия на окружающую среду за счет реализации природоохранных инициатив. Благодаря программе модернизации в 2021 году удалось сократить потребление электроэнергии предприятием на 0,8%.

Улучшение экологического состояния Волги — один из важнейших аспектов природоохранной деятельности предприятия. Ключевая роль в обеспечении данной задачи отводится биологическим очистным сооружениям (БОС) ПАО "ТОАЗ", которые очищают не только собственные стоки предприятия, но и обслуживают бытовых абонентов Комсомольского района Тольятти, в том числе поселка Поволжский. Регулярно производится капитальный и текущий ремонт отдельных узлов очистных сооружений. В результате продолжающейся модернизации очистных сооружений за последние семь лет сокращен на 1,85% сброс сточных вод — с 20 754 тыс. м³ в 2015 году до 20 370 тыс. м³ в 2021 году. В 2022 году запланирована реализация проекта по реконструкции БОС ПАО "ТОАЗ".

Помимо заботы о качестве воды, предприятие активно выполняет программу по воспроизводству биоресурсов Волги. Второй год подряд в акваторию Саратовского водохранилища было выпущено более 12 тыс. мальков сазана и карпа. Всего за период с 2008 года в рамках системной работы предприятие выпустило почти 300 тыс. мальков ценных пород рыб.

Также предприятие на регулярной основе проводит субботники по очистке территории и ликвидации несанкционированных свалок. Одной из ключевых природоохранных акций, которые инициирует и поддерживает ТОАЗ, можно выделить восстановление городской лесопарковой зоны Тольятти, серьезно пострадавшей в результате масштабных пожаров 2010 года. В 2021 г. при участии компании высадили саженцы на 8 га, а всего с 2014 г. ТОАЗом восстановлено более 50 га леса.

"Градообразующему предприятию, такому как Тольяттиазот, важно быть социально ответственным. ПАО "ТОАЗ" в своей стратегии стремится к минимизации негативного влияния на окружающую среду. Поэтому по инициативе и при поддержке предприятия ежегодно в регионе проводятся различные мероприятия экологической направленности. Тольяттиазот принимает участие в решении вопросов сохранения окружающей среды совместно с общественными организациями, жителями и администрацией города и области", — отметил генеральный директор ПАО "ТОАЗ" Анатолий Шаблинский.