16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Тольяттикаучук: вода и воздух под контролем Взрывобезопасные технологии климата ООО "НовоКС" подтверждают свою востребованность на рынке В Самарской области начался массовый выпуск асфальтобетонных смесей Предприятия Поволжья получат профессиональную техническую экспертизу по эксплуатации оборудования КуйбышевАзот пошел на рекорд

Нефтехимия ТЭК

ТОАЗ в 2021 г. направил более 320 млн рублей на охрану окружающей среды

ТОЛЬЯТТИ. 6 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 101
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

ПАО "ТОАЗ" (Тольяттиазот) — один из ведущих производителей минеральных удобрений в России и одно из градообразующих предприятий Тольятти — направило в 2021 г. на экологическую деятельность 324,3 млн рублей.

Фото: предоставлено ПАО "Тольяттиазот"

За период с 2019 по 2021 гг. этот показатель превысил 1,1 млрд руб. (эта сумма не включает капитальные вложения и инвестиции в модернизацию и техническое перевооружение производственных мощностей, которые с 2012 г. превысили 51 млрд рублей).

Природоохранная стратегия ПАО "ТОАЗ" направлена на повышение надежности эксплуатации оборудования за счет программы модернизации, совершенствования системы экологического мониторинга и контроля за состоянием атмосферного воздуха, воды и почвы, сокращения техногенного воздействия на окружающую среду и компенсации воздействия на окружающую среду за счет реализации природоохранных инициатив. Благодаря программе модернизации в 2021 году удалось сократить потребление электроэнергии предприятием на 0,8%.

Улучшение экологического состояния Волги — один из важнейших аспектов природоохранной деятельности предприятия. Ключевая роль в обеспечении данной задачи отводится биологическим очистным сооружениям (БОС) ПАО "ТОАЗ", которые очищают не только собственные стоки предприятия, но и обслуживают бытовых абонентов Комсомольского района Тольятти, в том числе поселка Поволжский. Регулярно производится капитальный и текущий ремонт отдельных узлов очистных сооружений. В результате продолжающейся модернизации очистных сооружений за последние семь лет сокращен на 1,85% сброс сточных вод — с 20 754 тыс. м³ в 2015 году до 20 370 тыс. м³ в 2021 году. В 2022 году запланирована реализация проекта по реконструкции БОС ПАО "ТОАЗ".

Помимо заботы о качестве воды, предприятие активно выполняет программу по воспроизводству биоресурсов Волги. Второй год подряд в акваторию Саратовского водохранилища было выпущено более 12 тыс. мальков сазана и карпа. Всего за период с 2008 года в рамках системной работы предприятие выпустило почти 300 тыс. мальков ценных пород рыб.

Также предприятие на регулярной основе проводит субботники по очистке территории и ликвидации несанкционированных свалок. Одной из ключевых природоохранных акций, которые инициирует и поддерживает ТОАЗ, можно выделить восстановление городской лесопарковой зоны Тольятти, серьезно пострадавшей в результате масштабных пожаров 2010 года. В 2021 г. при участии компании высадили саженцы на 8 га, а всего с 2014 г. ТОАЗом восстановлено более 50 га леса.

"Градообразующему предприятию, такому как Тольяттиазот, важно быть социально ответственным. ПАО "ТОАЗ" в своей стратегии стремится к минимизации негативного влияния на окружающую среду. Поэтому по инициативе и при поддержке предприятия ежегодно в регионе проводятся различные мероприятия экологической направленности. Тольяттиазот принимает участие в решении вопросов сохранения окружающей среды совместно с общественными организациями, жителями и администрацией города и области", — отметил генеральный директор ПАО "ТОАЗ" Анатолий Шаблинский.

Гид потребителя

Последние комментарии

Антон Утехин 15 августа 2014 13:33 Куйбышевазот может направить на выплату дивидендов 120 млн рублей

Спасибо за поправку. Исправили

Thought Mind 14 августа 2014 15:21 Куйбышевазот может направить на выплату дивидендов 120 млн рублей

Годовое собрание акционеров состоялось 25.04.2014. Будьте грамотными—22.09.2014 состоится внеочередное собрание акционеров.

Thought Mind 01 августа 2014 19:27 ФАС одобрила покупку Роснефтью холдинга "САНОРС"

"Роснефть" в августе 2014 начнет подготовку к строительству нефтехимического комплекса Восточной нефтехимической компании (ВНХК) в Приморье. Планируется, что САНОРС будет филиалом ВНХК

Артем stroysamaru 30 июля 2014 08:13 ФАС одобрила покупку Роснефтью холдинга "САНОРС"

Приморский НПЗ??? Интересно, а почему не Новокуйбышевский НПЗ, например? Или это такая специальная программа поддержки Дальнего Востока?

Thought Mind 25 мая 2014 20:10 "Роснефть" приобрела 100% холдинга "САНОРС"

Роснефти "впихнули" "мыльный пузырь". Браво Соглаев!

Фото на сайте

Торжественная церемония запуска центральной газофракционирующей установки №3 на ЗАО "Санорс"

Торжественная церемония запуска центральной газофракционирующей установки №3 на ЗАО "Санорс"

Губернатор принял участие в подписании соглашения о продаже 100% холдинга "САНОРС" компании "Роснефть"

Губернатор принял участие в подписании соглашения о продаже 100% холдинга "САНОРС" компании "Роснефть"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3