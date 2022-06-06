ВТБ профинансировал бизнес под "зонтичные" поручительства на сумму более 8 млрд рублей

ВТБ заключил более 300 кредитных соглашений на сумму более 8,8 млрд рублей с клиентами среднего и малого бизнеса под "зонтичные" поручительства Корпорации МСП. Банк продолжает кредитование с использованием поручительств корпорации, в том числе в рамках действующих программ господдержки.

Механизм "зонтичного" поручительства Корпорации МСП был запущен в сентябре прошлого года. Программа позволяет предпринимателям получить финансирование на бизнес-цели, используя поручительство корпорации в качестве основного обеспечения в размере до 50% от суммы кредита.

Регионами-лидерами по объему заключенных в рамках программы сделок в ВТБ стали Москва, Московская, Оренбургская, Новосибирская и Смоленская области. Кредиты с таким обеспечением наиболее востребованы в сфере оптовой торговли, строительства, обслуживания, складского хранения, аренды и управления недвижимостью и других.

"Мы активно участвуем в государственных программах, разрабатываем собственные инструменты и развиваем партнерство с органами власти и организациями, в задачи которых входит поддержка среднего и малого бизнеса. В новых экономических условиях наша совместная работа очень важна для дальнейшего развития предпринимательства. Мы видим высокий спрос на льготное кредитование и продлеваем совместную программу с Корпорацией МСП, чтобы повысить доступность финансирования для бизнеса. Механизм "зонтичного" поручительства упрощает и ускоряет получение кредитных средств, в том числе для тех предпринимателей, которые только начинают свою деятельность", − отметил Денис Бортников, заместитель президента — председателя правления ВТБ.

Для оформления кредита с "зонтичным" поручительством в ВТБ не нужно дублировать документы и в банк, и в Корпорацию МСП. Гарантийная поддержка корпорации встроена в кредитный процесс банка, благодаря чему клиент получает поручительство по кредиту в режиме "одного окна" одновременно с решением о возможности финансирования.

Под поручительство Корпорации МСП предприниматели могут оформить продукты оборотного и инвестиционного кредитования, а также рефинансирования. Поручительство можно использовать и при оформлении в банке льготного кредита по действующим программам господдержки.