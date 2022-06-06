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ПСБ вошел в TOП-3 рейтинга лучших мобильных банков для бизнеса

САМАРА. 6 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ПСБ занял лидирующие позиции в рейтинге лучших мобильных банков на операционной системе Android для бизнеса. Рейтинг составлен на базе исследования Business Mobile Banking Rank 2022, которое провел Markswebb, и показывает, насколько полно и удобно предприниматели могут управлять финансами со смартфона.

Согласно оценкам экспертов Markswebb, ПСБ занял второе место в рейтинге лучших мобильных банков на операционной системе Android для малого бизнеса и третье для индивидуальных предпринимателей без сотрудников, благодаря лучшим практикам по управлению торговым эквайрингом и бизнес-картами, банк также показал лучшие результаты на юзабилити-тестах: в приложении простая навигация и доступный интерфейс. Отдельно был отмечен бизнес-ассистент ПСБ — первый в России чат-банк, работающий в мессенджерах Telegram и WhatsApp, который позволяет узнать остатки по счетам, сформировать выписку, выставить или оплатить счет и многое другое, необходимое предпринимателям каждый день.

"Высокие позиции в рейтинге лучших мобильных банков для бизнеса стали результатом масштабной работы ПСБ, направленной на цифровизацию банковских продуктов, параллельно с повышением юзабилити по основным клиентским сценариям. Мы постоянно работаем над развитием сервисов для наших клиентов, исследуем возможности повышения удобства и эффективности их использования, а на фоне текущих условий и ограничений доступ бизнеса к дистанционным форматам взаимодействия с банком становится особенно актуальным для успешного ведения деятельности", — отметил Иван Паткин, вице-президент — директор департамента электронного бизнеса среднего и малого бизнеса ПСБ.

Каждый мобильный банк-участник был оценен UX-исследователями Markswebb по более чем 140 пользовательским сценариям и прошел семь юзабилити-тестов. Параллельно проводились интервью со специалистами банков-участников и обсуждения с предпринимателями в формате телеграм-чата. Для проверки выводов исследования использовался количественный опрос 250 бизнес-клиентов банков.

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