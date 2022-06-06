Двух самарцев будут судить за поджог машины

В Железнодорожный районный суд Самары отправили уголовное дело об угрозе убийством и поджоге. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В конце декабря 2021 г. во дворе частного дома в Железнодорожном районе сгорел Lexus. Ущерб составил 90 тыс. рублей. Полицейские выяснили, что машину подожгли. По подозрению в уничтожении иномарки задержали двух самарцев 26 и 23 лет. По версии следствия, идея поджога возникла у младшего из задержанных.
Кроме того, во время расследования выяснилось, что инициатор поджога причастен еще к одному преступлению. В начале ноября 2021 г. он решил "припугнуть" не нравившегося ему работника МУП. Злоумышленник приехал с неизвестным в Тольятти и напал на местного жителя. Потерпевшего избили киянкой и угрожали убить.
Последние комментарии
М-да 🤦♂️
Почему СМИ преувеличивать и врут. По поводу информации об убийстве. Неразобравшись непешите. Или на вас в суд подать
В Китае виновные получили бы реальные сроки или расстрел, а в России коррупция непобедима...
Что то даже и не удивляюсь.
а вы у него делали откликнитесь напишите мне