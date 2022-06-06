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Преступления Происшествия

Двух самарцев будут судить за поджог машины

САМАРА. 6 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Железнодорожный районный суд Самары отправили уголовное дело об угрозе убийством и поджоге. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В конце декабря 2021 г. во дворе частного дома в Железнодорожном районе сгорел Lexus. Ущерб составил 90 тыс. рублей. Полицейские выяснили, что машину подожгли. По подозрению в уничтожении иномарки задержали двух самарцев 26 и 23 лет. По версии следствия, идея поджога возникла у младшего из задержанных.

Кроме того, во время расследования выяснилось, что инициатор поджога причастен еще к одному преступлению. В начале ноября 2021 г. он решил "припугнуть" не нравившегося ему работника МУП. Злоумышленник приехал с неизвестным в Тольятти и напал на местного жителя. Потерпевшего избили киянкой и угрожали убить.

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Что то даже и не удивляюсь.

۩ Виталi2 ۩成功 ✭ ✮ ✯ 31 января 2022 20:41 На самарского пластического хирурга завели уголовное дело после операции по увеличению груди

а вы у него делали откликнитесь напишите мне

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