Двух самарцев будут судить за поджог машины

В Железнодорожный районный суд Самары отправили уголовное дело об угрозе убийством и поджоге. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В конце декабря 2021 г. во дворе частного дома в Железнодорожном районе сгорел Lexus. Ущерб составил 90 тыс. рублей. Полицейские выяснили, что машину подожгли. По подозрению в уничтожении иномарки задержали двух самарцев 26 и 23 лет. По версии следствия, идея поджога возникла у младшего из задержанных.

Кроме того, во время расследования выяснилось, что инициатор поджога причастен еще к одному преступлению. В начале ноября 2021 г. он решил "припугнуть" не нравившегося ему работника МУП. Злоумышленник приехал с неизвестным в Тольятти и напал на местного жителя. Потерпевшего избили киянкой и угрожали убить.