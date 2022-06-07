Банк "Открытие" добавил новые сервисы в мобильный и интернет-банк для предпринимателей

В "Бизнес-портале" появились новые сервисы для ведения внешнеэкономической деятельности и существенно расширен функционал для обслуживания кредитов.

Клиенты "Открытия", получившие кредит для бизнеса, теперь могут увидеть доступный лимит кредитования в интернет-банке. Те из них, кто уже заключил договор, могут отследить в "Бизнес-портале" размеры максимального и расчетного лимитов для возобновляемой кредитной линии и для овердрафта, а также актуальную сумму задолженности и прочие важные параметры. Для просмотра плавающих лимитов нужно открыть карточку продукта в разделе "Кредиты".

Информирование о кредитах работает и в мобильном банке. Клиенты, установившие мобильное приложение "Бизнес-портала" на смартфонах Android, могут получать push-уведомления о предварительно одобренном кредите, а также о предстоящем или просроченном платеже по имеющемуся кредиту.

Теперь при оформлении депозита на "Бизнес-портале" клиенты сразу могут выбрать счет, на который будут начисляться проценты, и куда вернутся деньги после окончания срока вклада. Для этого при подаче заявки надо указать счет списания средств на депозит, а также счет для возврата депозита и начисления процентов в банке "Открытие" или в другом банке.

Даже в условиях санкционных ограничений банк "Открытие" продолжает предоставлять клиентам инструменты для внешнеэкономической деятельности. В разделе "Конвертация валют" появилась возможность печати заявлений на покупку и продажу валюты. Печатная форма подтверждает заключение сделки и содержит поручение на конвертацию, условия сделки и отметку банка о ее проведении.

Кроме того, в разделе "ВЭД" добавлены новые опции для валютного контроля. Клиент может быстро заполнить сведения об операции по платежу, который провели через другой уполномоченный банк. В сведения об операции добавлены группы кодов валютных операций, нужную группу легко найти через фильтр, по коду или названию.

Также в "Бизнес-портале" упрощен запрос ведомости банковского контроля по контрактам. Теперь при подаче такого запроса автоматически будут заполнены основные данные, что ускорит получение документа.

Со всеми обновлениями "Бизнес-портала" можно ознакомиться в дайджесте событий.