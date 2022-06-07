БК "Самара" подписал форварда Филиппа Гафурова

БК "Самара" подписал кандидата в национальную сборную Филиппа Гафурова.

Фовард. Рост 212 см. Родился 23 июня 2001 года. Выступал за юношескую, молодежную, фарм- и основную команды ЦСКА (2017-2019, 2020-2022), сезон-2019/2020 провел в командах Valga-Valka (Эстония/Латвия) и Rakvere Tarvas (Эстония).

Чемпион Единой молодежной лиги ВТБ (2018, 2021). Серебряный призер Единой молодежной лиги ВТБ (2022). MVP регулярного сезона Единой молодежной лиги ВТБ (2019). В составе сборной России — участник чемпионата Европы U18 (2019).

В сезоне-2021/2022 в составе ЦСКА-2 принял участие в 31 матче Суперлиги-1 и Кубка России, в которых в среднем набирал 9,9 очка и делал 5,3 подбора.

Участник просмотрового сбора кандидатов в сборную России, который проходит в эти дни в Новогорске.