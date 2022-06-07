Главный дизайнер Lada ушел с АвтоВАЗа

После отказа Renault от своей доли в АвтоВАЗе в первых числах июня был уволен французский дизайнер Жан-Филипп Салар, пишет wroom.ru.

Салар - по сути, главный дизайнер марки "Лада". Французский специалист пришел в Тольятти в январе 2021 г., сменив на этом посту Стива Маттина, проработавшего в России десять лет и придумавшего современный стиль "Лады".

В России Жан-Филипп Салар не успел реализовать ни одного проекта. Последние премьеры "Лады", рестайлинги "Ларгуса" и "Весты", были созданы еще при Маттине, а новые проекты АвтоВАЗ поставил на паузу из-за ухода Renault.

Кто будет новым главным дизайнером марки - пока неизвестно.