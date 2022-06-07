В Самаре дерево упало на шесть машин

В ночь с 6 на 7 июня на парковку во дворе дома №43 в Ташкентском переулке Самары упало дерево. Оно задело шесть автомобилей: Kia Sorento, Skoda, "Газель", Chevrolet Lacetti, Kia Rio и Renault Duster. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщила хозяйка Chevrolet Наталья.
По словам Натальи, упавший карагач много лет рос у стены котельной, неподалеку от парковки.
"Около полуночи я услышала треск падающего дерева, которое рухнуло на припаркованные машины. В результате транспортные средства были повреждены, в частности, у моего автомобиля деформирован капот. Некоторым причинен более крупный ущерб. Например, у одной из машин помята крыша и выдавлено заднее стекло. Мы - владельцы автомобилей - вызвали полицейских, которые зафиксировали случившееся и вручили нам уведомление о принятом заявлении", - поясняет женщина.
Владельцы поврежденных машин сейчас пытаются найти ответственного за случившееся, в том числе за состояние упавшего дерева.
"Мы написали заявление в нашу управляющую компанию, получили входящий номер, нам сказали, что дадут ответ, - рассказывает Наталья. - Еще мы обратились в администрацию Кировского района, где наш вопрос взяли на контроль. Сейчас ждем их решения".
А пока, по словам Натальи, дерево остается лежать на машинах, и вопрос о том, кто будет его убирать, еще не решен.
Последние комментарии
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!
Это наш сосед. Всему виной местные власти!Не первый год просим их отремонтировать плотину, т.к. за ней живут семья ветеранов, семьи с маленькими детьми, также за ней находиться колодец, на который приезжают жители деревни за питьевой водой.Во время весенне-осеннего паводка к улице, находящейся за плотиной, нет никакой возможности пробраться в течении 2-х недель.Улица не оснащена газопроводом и водоснабжением, отсутствие проезда к ней делает невозможным доставку газа, топлива и прочего. Самое главное-в случае экстренной ситуации к домам не сможет добраться ни скорая, ни пожарная службы!Надеемся, что хотя бы ценой человеческой жизни власти решат данную проблему.
ну и вот.. нужно ГИБДД для рек и озёр.. и ОСАГО тоже
Ну а зарегистрированные перевозчики, конечно, людей не калечат и не тонут. А не, ошибочка. Зарегистрированная Булгария сделала 122 трупа и затонула. УПС.