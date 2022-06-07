В Самаре дерево упало на шесть машин

В ночь с 6 на 7 июня на парковку во дворе дома №43 в Ташкентском переулке Самары упало дерево. Оно задело шесть автомобилей: Kia Sorento, Skoda, "Газель", Chevrolet Lacetti, Kia Rio и Renault Duster. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщила хозяйка Chevrolet Наталья.

По словам Натальи, упавший карагач много лет рос у стены котельной, неподалеку от парковки.

"Около полуночи я услышала треск падающего дерева, которое рухнуло на припаркованные машины. В результате транспортные средства были повреждены, в частности, у моего автомобиля деформирован капот. Некоторым причинен более крупный ущерб. Например, у одной из машин помята крыша и выдавлено заднее стекло. Мы - владельцы автомобилей - вызвали полицейских, которые зафиксировали случившееся и вручили нам уведомление о принятом заявлении", - поясняет женщина.

Владельцы поврежденных машин сейчас пытаются найти ответственного за случившееся, в том числе за состояние упавшего дерева.

"Мы написали заявление в нашу управляющую компанию, получили входящий номер, нам сказали, что дадут ответ, - рассказывает Наталья. - Еще мы обратились в администрацию Кировского района, где наш вопрос взяли на контроль. Сейчас ждем их решения".

А пока, по словам Натальи, дерево остается лежать на машинах, и вопрос о том, кто будет его убирать, еще не решен.