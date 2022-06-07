Новикомбанк одобрил льготные кредиты на 20 млрд рублей системообразующим предприятиям

Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, заключил соглашения с компаниями авиастроительной, судостроительной и машиностроительной отраслей по программе Минпромторга России, направленной на поддержку системообразующих предприятий. Всего в банк поступила 61 заявка от предприятий крупного и среднего бизнеса на сумму 76,6 млрд рублей.

В рамках постановления правительства РФ №393 на данный момент банк заключил кредитные договоры на общую сумму около 20 млрд рублей с корпорацией "Иркут" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию), Улан-Удэнским авиационным заводом (входит в холдинг "Вертолеты России") и Адмиралтейскими верфями (Объединенная судостроительная корпорация). Всего же реестры потенциальных заемщиков, которые банк направил в Минпромторг, включают 61 компанию, а сумма заявок составляет 76,6 млрд рублей.

Средства пойдут на пополнение оборотных средств предприятий - партнеров Новикомбанка, реализующих такие значимые проекты, как производство гражданских самолетов; строительство кораблей и судов, включая самодвижущуюся платформу "Северный полюс"; производство металлопродукции для автомобилей и т.д.

Постановление №393 вступило в силу в марте 2022 года. Воспользоваться мерой господдержки могут компании, входящие в список системообразующих предприятий Министерства промышленности и торговли РФ, а также их "дочки". В этом перечне, например, производители авиационной и космической техники, транспортных средств, машиностроительной отрасли и т.д. Для них процентная ставка в Новикомбанке не превышает 11% годовых. Кредит предоставляется в рублях на срок до 12 месяцев.

"Новикомбанк обладает глубокой отраслевой экспертизой и значительным опытом финансирования проектов с применением мер господдержки. Наши представители активно участвовали в обсуждении новой меры в Минпромторге России, внесли ряд предложений, учтенных в финальной версии постановления. Например, мы выступали за расширение перечня видов деятельности компаний, включение в список потенциальных заемщиков не только системообразующих предприятий, но и их дочерних организаций", - прокомментировала председатель правления Новикомбанка, куратор Воронежского регионального отделения СоюзМаш России, Елена Георгиева.

Новикомбанк предоставляет также льготные кредиты на реализацию проектов по диверсификации производства в рамках постановления правительства РФ №26; поддержке досрочного ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства (ПП №2438). Кроме того, банк осуществляет финансирование проектов цифровой трансформации (ПП №1598) и экспорта высокотехнологичной продукции (ПП №191).

Финансирование промышленности с применением мер господдержки - одно из главных направлений деятельности банка, которое приобрело особое значение в связи с новыми экономическими условиями.