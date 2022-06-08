Открытие Private Banking рассказал клиентам об инвестициях в драгоценные камни

Открытие Private Banking, подразделение банка "Открытие" по работе с состоятельными клиентами, и ювелирный дом MaximiliaN London провели вебинар "Инвестиции в драгоценнные камни в период финансовой турбулентности".
Основатель и владелец ювелирного дома MaximiliaN London Максим Арцинович и директор по инвестиционному консультированию Открытие Private Banking Андрей Шенк рассказали об особенностях и преимуществах вложения денег в бриллианты и драгоценные камни.
Объем мирового рынка драгоценных камней по оптовым ценам оценивается в $80 млрд долларов, объем мирового рынка бриллиантов — в $70 млрд. Хотя российский рынок драгоценных камней составляет лишь около 1% от мирового, но показывает самую высокую динамику роста — 6-8% в год. А цены на цветные (розовые, голубые, красные) бриллианты растут на 10-12% в год.
Одним из главных преимуществ инвестиций в драгоценные камни, кроме устойчивого роста цен на них на протяжение десятилетий, является защита этого инструмента от валютных и страновых рисков. Все цены на драгоценные камни устанавливаются в долларах США и всегда имеют эквивалент в национальной валюте страны, в которой будут продаваться.
Эксперты рассказали об особенностях заключения инвестиционных контрактов на драгоценные камни, а также о методах оценки и особенностях разных видов бриллиантов и драгоценных камней.
Последние комментарии
Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?
обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.
кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.
Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру
а где-же все-таки деньги?