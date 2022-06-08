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Открытие Private Banking рассказал клиентам об инвестициях в драгоценные камни

САМАРА. 8 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Открытие Private Banking, подразделение банка "Открытие" по работе с состоятельными клиентами, и ювелирный дом MaximiliaN London провели вебинар "Инвестиции в драгоценнные камни в период финансовой турбулентности".

Основатель и владелец ювелирного дома MaximiliaN London Максим Арцинович и директор по инвестиционному консультированию Открытие Private Banking Андрей Шенк рассказали об особенностях и преимуществах вложения денег в бриллианты и драгоценные камни.

Объем мирового рынка драгоценных камней по оптовым ценам оценивается в $80 млрд долларов, объем мирового рынка бриллиантов — в $70 млрд. Хотя российский рынок драгоценных камней составляет лишь около 1% от мирового, но показывает самую высокую динамику роста — 6-8% в год. А цены на цветные (розовые, голубые, красные) бриллианты растут на 10-12% в год.

Одним из главных преимуществ инвестиций в драгоценные камни, кроме устойчивого роста цен на них на протяжение десятилетий, является защита этого инструмента от валютных и страновых рисков. Все цены на драгоценные камни устанавливаются в долларах США и всегда имеют эквивалент в национальной валюте страны, в которой будут продаваться.

Эксперты рассказали об особенностях заключения инвестиционных контрактов на драгоценные камни, а также о методах оценки и особенностях разных видов бриллиантов и драгоценных камней.

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