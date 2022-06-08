БК "Самара" подписал форварда Андрея Маскаева

18-летний форвард Андрей Маскаев подписал трехлетнее соглашение с БК "Самара".

Воспитанник ДЮСШ г. Отрадный, Маскаев в минувшем сезоне выступал за наши юношескую и молодежную команды. В Единой молодежной лиге ВТБ он в среднем за матч набирал 3,4 очка и делал 2,2 подбора.