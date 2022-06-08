БК "Самара" подписал форварда Андрея Маскаева

18-летний форвард Андрей Маскаев подписал трехлетнее соглашение с БК "Самара".
Воспитанник ДЮСШ г. Отрадный, Маскаев в минувшем сезоне выступал за наши юношескую и молодежную команды. В Единой молодежной лиге ВТБ он в среднем за матч набирал 3,4 очка и делал 2,2 подбора.
Последние комментарии
почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???
Вот кто истинные представители Самары! А Чёрные Крылья надо расформировать или продать.
Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?
Молодцы! Красные крылья так держать!
Домашние стены помогают всегда.