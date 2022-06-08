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Преступления Происшествия

Двоих экс-сотрудников ДПС из Тольятти обвиняют в вымогательстве взятки

ТОЛЬЯТТИ. 8 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти завершилось расследование уголовного дела бывших сотрудников ДПС, обвиняемых во взяточничестве, сопряженном с вымогательством. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, 21 августа 2021 г. автоинспекторы остановили местного жителя, у которого отсутствовала автостраховка. также в машине находился пьяный пассажир.

Обвиняемые заставили мужчин признать, что автомобилем управлял нетрезвый пассажир без документов. При этом полицейские утверждали, что у них есть подтверждающая это видеозапись. После этого сотрудники ДПС потребовали 20 тыс. руб., за которые они готовы были "закрыть глаза" на нарушения.

У водителя и пассажира не было таких денег. Поэтому 3 тыс. руб. они отдали на месте. А при получении оставшихся 15 тыс. руб. полицейских задержали.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

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