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АвтоВАЗ возобновил выпуск автомобилей

ТОЛЬЯТТИ. 8 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 8 июня, АО "АвтоВАЗ" возобновил выпуск автомобилей - с конвейера сошли первые Lada Granta Classic 2022 модельного года, сообщает мэрия Тольятти. Lada Granta в представленной комплектации станет самым доступным новым легковым автомобилем на российском рынке. Модель разработана с целью обеспечить максимально возможную локализацию автомобиля, исключив влияние дефицита импортируемых компонентов.

Фото: пресс-служба мэрии Тольятти

По сравнению со стандартной Lada Granta Classic, в комплектации Granta Classic"22 изменился список стандартного оборудования: в него добавлены улучшающие дизайн и комфорт системы, которые ранее были характерны только для более высоких версий. Это окрашенные молдинги дверей, обогрев и электропривод зеркал, а в качестве опции предусмотрены 15-дюймовые легкосплавные диски.

Комплектация Classic"22 также включает электроусилитель руля, электростеклоподъемники передних дверей, крепления для детских сидений ISOFIX, дневные ходовые огни, бортовой компьютер, центральный замок, аудиоподготовку с четырьмя динамиками, стальные 14-дюймовые диски колес с декоративными колпаками. Автомобиль оснащается надежным и экономичным двигателем мощностью 90 л.с. в паре с механической коробкой передач. Также неотъемлемыми качествами Lada Granta являются просторный салон с возможностью трансформации и подвеска, сочетающая высокую проходимость и энергоемкость.

Стоимость новой комплектации будет объявлена в ближайшее время. Конфигурация Classic"22 будет доступна для семейства Lada Granta в кузовах седан, литфбек и универсал, а также для специальной модификации Drive Active.

"Сегодня, после значительной паузы, АвтоВАЗ возобновил выпуск автомобилей. Обеспечение занятости коллектива автозавода - одна из первоочередных задач для нас. И конечно, мы должны и дальше выпускать на российский рынок наиболее востребованные и в том числе доступные автомобили, на которые не будет влиять дефицит зарубежных комплектующих. Для этого предприятием, совместно с федеральными и региональными властями, ведется интенсивная работа по развитию компетенций российских поставщиков", - отметил президент АО "АвтоВАЗ" Максим Соколов.

Гид потребителя

Последние комментарии

Василий Восьмецов 28 января 2018 18:02 "Диверс Моторс" больше не является официальным дилером Volkswagen

я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.

Alexander Plastovec 29 августа 2016 06:12 Рабочая группа разработает программу поддержки АвтоВАЗа

Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.

Иван Иванов 18 июля 2016 12:57 Рабочая группа разработает программу поддержки АвтоВАЗа

Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять

Папа Римский 28 марта 2015 06:22 Рассматривается возможность создать на базе Lada Largus санитарный автомобиль

Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы

Alex Vo 22 сентября 2014 23:50 Lada Granta сохранила статус самого продаваемого в регионе автомобиля

В процентах все выглядит очень хорошо.

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