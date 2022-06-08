В среду, 8 июня, АО "АвтоВАЗ" возобновил выпуск автомобилей - с конвейера сошли первые Lada Granta Classic 2022 модельного года, сообщает мэрия Тольятти. Lada Granta в представленной комплектации станет самым доступным новым легковым автомобилем на российском рынке. Модель разработана с целью обеспечить максимально возможную локализацию автомобиля, исключив влияние дефицита импортируемых компонентов.

По сравнению со стандартной Lada Granta Classic, в комплектации Granta Classic"22 изменился список стандартного оборудования: в него добавлены улучшающие дизайн и комфорт системы, которые ранее были характерны только для более высоких версий. Это окрашенные молдинги дверей, обогрев и электропривод зеркал, а в качестве опции предусмотрены 15-дюймовые легкосплавные диски.

Комплектация Classic"22 также включает электроусилитель руля, электростеклоподъемники передних дверей, крепления для детских сидений ISOFIX, дневные ходовые огни, бортовой компьютер, центральный замок, аудиоподготовку с четырьмя динамиками, стальные 14-дюймовые диски колес с декоративными колпаками. Автомобиль оснащается надежным и экономичным двигателем мощностью 90 л.с. в паре с механической коробкой передач. Также неотъемлемыми качествами Lada Granta являются просторный салон с возможностью трансформации и подвеска, сочетающая высокую проходимость и энергоемкость.

Стоимость новой комплектации будет объявлена в ближайшее время. Конфигурация Classic"22 будет доступна для семейства Lada Granta в кузовах седан, литфбек и универсал, а также для специальной модификации Drive Active.

"Сегодня, после значительной паузы, АвтоВАЗ возобновил выпуск автомобилей. Обеспечение занятости коллектива автозавода - одна из первоочередных задач для нас. И конечно, мы должны и дальше выпускать на российский рынок наиболее востребованные и в том числе доступные автомобили, на которые не будет влиять дефицит зарубежных комплектующих. Для этого предприятием, совместно с федеральными и региональными властями, ведется интенсивная работа по развитию компетенций российских поставщиков", - отметил президент АО "АвтоВАЗ" Максим Соколов.