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ВТБ повышает доходность по краткосрочным вкладам

8 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ВТБ запускает акцию "Летний процент", которая позволяет вкладчикам дополнительно получить до 0,5% годовых к ставке по краткосрочным депозитам. Клиенты, разместившие новые для банка средства на продукты "Вклад Первый" и "Управляемый" в период с 8 июня по 8 июля, смогут получить доходность до 9,5% или 8,5% годовых соответственно.

Чтобы получить дополнительный доход в рамках сезонного предложения ВТБ, достаточно открыть "Вклад Первый" или "Управляемый" в рублях, внести новые для банка средства и не закрывать депозит досрочно. Дополнительные 0,5% будут перечислены на счет вкладчика в период с 18 по 31 октября 2022 года.

"Несмотря на постепенное снижение ключевой ставки ЦБ и синхронную корректировку доходности по вкладам, краткосрочные депозиты продолжают оставаться одним из наиболее интересных инструментов вложения средств среди наших клиентов, представляя оптимальный баланс ликвидности и доходности. С учетом возможного уменьшения ставок на рынке сейчас многим важно зафиксировать доходность, близкую к 10%, и наше сезонное предложение поможет клиентам разместить свои средства с еще большей выгодой", — комментирует Мария Воронина, заместитель начальника управления "Сбережения" ВТБ.

Базовая ставка по вкладу "Первый" составляет 9% годовых при открытии в дистанционных каналах и 8% — при размещении средств в офисе ВТБ. С учетом акции доходность может достигать 9,5% годовых. Депозит можно открыть на три месяца на сумму от 1 тыс. рублей онлайн и от 30 тысяч рублей — в отделении, вклад не предполагает снятия и пополнения.

Ставка по депозиту "Управляемый" с возможностью частичного снятия и пополнения может достигать 8% годовых при минимальной сумме размещения 50 тысяч рублей при открытии в ВТБ Онлайн. Максимальная доходность с учетом летнего предложения составляет 8,5% годовых.

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